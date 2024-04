Republicanos moderados que no estaban a favor de votar por Trump reconsideran su decisión: "No me queda otra alternativa, votar por Biden no es una opción"

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de noviembre, algunos republicanos que habían prometido no volver a apoyar al expresidente Donald Trump están reconsiderando su postura, argumentando que no pueden permitirse otro mandato de Joe Biden.

Antes de las primarias republicanas, varios miembros del GOP reticentes a Trump se inclinaron hacia Nikki Haley. Sin embargo, la retirada de la precandidata de la carrera por la nominación republicana está obligando a varios republicanos a replantear sus votos.

Eric Levine, expartidario de Nikki Haley y prominente recaudador de fondos republicano, es uno de los que aseguraba que no volvería a apoyar a Trump, pero recientemente se retractó y explicó que, si tiene que elegir entre Biden y el expresidente, optará por Trump.

“No me queda otra alternativa (...) La pregunta es: entre los dos, ¿quién dejará un Estados Unidos mejor, más seguro y más próspero para mis nietos? Sin lugar a dudas, la respuesta es Trump", dijo.

NEWS —

Eric Levine, a prominent GOP fundraiser in New York for Nikki Haley who pledged to never vote for Trump after Jan. 6, just sent an email to his network that I have seen.

"Due to a dramatic change in circumstances ... I have decided I will vote for Trump in November."… pic.twitter.com/srvTXPmBxr

— Teddy Schleifer (@teddyschleifer) March 29, 2024