Renuncia la presidente de la Universidad de Cornell en el marco de las violentas manifestaciones antisemitas en el campus

La presidente de la Universidad de Cornell, Martha Pollack, anunció su dimisión en medio de intensas manifestaciones antisemitas, pero asegura que su decisión no está relacionada con los violentos eventos dentro del campus.

Este jueves, Pollack compartió una inesperada publicación a través de Instagram informando que tras varios años estando al frente de la institución, decidió empezar un nuevo capítulo en su vida. "Después de siete años fructíferos y gratificantes como presidenta de Cornell, y después de una carrera como investigadora y académica que abarca cinco décadas, estoy lista para un nuevo capítulo en mi vida. Agradezco enormemente el continuo apoyo de nuestro Consejo de Administración, y de los muchos profesores, estudiantes, personal y antiguos alumnos que me han hablado y escrito con palabras de aliento y apoyo a lo largo de mi tiempo como presidente, incluyendo el pasado año académico", escribió.

El comunicado de la universidad aclara que, la mujer de 65 años se jubilará, lo que le dará paso al rector Michael I. Kotlikoff de desempeñarse como presidente interino a partir del 1 de julio.

Por un lado, Pollack se enfrentaba a presiones de vándalos antisemitas que exigían que la universidad desinvirtiera en empresas asociadas con Israel, mientras que por otro lado, recibía críticas por lo que muchos consideraban falta de acción frente al antisemitismo dentro del campus.

Cornell President Martha Pollack has announced she is “retiring” after only seven years in her role with the school.

Cornell has been one of the most contentious hotspots of antisemitic activity since the 10/7 massacre in Israel.

