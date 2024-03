¿Realmente prohíbe TikTok? Lo que hay que saber sobre el Proyecto de Ley que avanza en el Congreso contra la aplicación china

La novela de TikTok y el Congreso parece no tener un final aparente. Una legislación que potencialmente podría prohibir la aplicación en Estados Unidos avanzó en la Cámara de Representantes y arribó al Senado, donde, si bien los votos a favor serían suficientes para aprobarla, habrá que esperar para su tratamiento. Por el momento, las opiniones sobre el texto dividen las estructuras partidarias e incluso enfrentan a Joe Biden y Donald Trump.

La legislación bipartidista levantó polémica en Washington DC. Mientras que sus partidores señalan la necesidad de aprobarla, explicando la gravedad de la amenaza que representa TikTok, sus detractores alegan que atenta directamente contra la Primera Enmienda y que podría abrir una caja de pandora para apuntar contra otras redes sociales en el futuro.

El texto fue aprobado por una abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes, con 352 votos a favor y 65 en contra. Aunque su destino todavía es incierto en el Senado, Joe Biden ya tiene la lapicera lista.

Bautizada como 'Ley para Proteger a los Estadounidenses de las Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros', fue presentada primero en la Cámara en un marco bipartidista por Mike Gallagher (R-WI) y Raja Krishnamoorthi (D-IL), miembros del Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino en la Cámara Baja.

“352 members of the House of Representatives voted in favor of this measure. In the current Congress, it is very rare to get that level of agreement.” – Rep. Gallagher on the passage of his bipartisan TikTok bill on the House floor today. pic.twitter.com/zl1FQxiWjn

En concreto, la legislación requeriría que la empresa matriz de TikTok, ByteDance, con sede en Beijing, venda TikTok en un plazo de seis meses para mantener el acceso a los servicios de alojamiento web y tiendas de aplicaciones de los Estados Unidos. Por lo tanto, para seguir disponible, TikTok debería romper vínculos con ByteDance, entidad "sujeta al control de un adversario extranjero", según lo define el Congreso en el Título 10.

A su vez, crearía un procedimiento para que el presidente pueda señalar ciertas aplicaciones que estén bajo control de un adversario extranjero, nuevamente de acuerdo con el Título 10, y que representen un riesgo para la seguridad nacional. Precisamente, estas aplicaciones enfrentarían la mencionada prohibición de disponibilidad.

"Este proyecto de ley es una prohibición total de TikTok, por mucho que sus autores intenten disfrazarlo. Esta legislación pisoteará los derechos de la Primera Enmienda de 170 millones de estadounidenses y privará a 5 millones de pequeñas empresas de una plataforma en la que confían para crecer y crear empleo", le dijo a The Hill Alex Haurek, portavoz de TikTok, antes de la votación en la Cámara de Representantes.

U.S. House PASSES bill forcing on requiring TikTok to divest from China or face U.S. ban, 352-65. pic.twitter.com/K8NrCw50ti

Ya en el Senado, la dirección de la aplicación espera poder convencer a sus integrantes de dar marcha atrás. En concreto, TikTok le pagó a varios creadores de contenido populares para que viajaran a Capitol Hill a explicar por qué la aplicación debería seguir disponible. "Esto es el 100% de lo que dependemos para poner comida en nuestra mesa y pagar nuestras facturas", expresó JT Laybourne, de 39 años.

Incluso se espera que Shou Chew, director general de la empresa, se apersone en el Congreso durante los próximos días.

En la Cámara Alta, los impulsores de la legislación bipartidista son Marco Rubio (R-FL) y Mark Warner (D-VA), quienes resultan ser los principales integrantes del Comité de Inteligencia del Senado.

"Estamos unidos en nuestra preocupación por la amenaza a la seguridad nacional que supone TikTok, una plataforma con un enorme poder para influir y dividir a los estadounidenses cuya empresa matriz, ByteDance, sigue legalmente obligada a cumplir las órdenes del Partido Comunista Chino", expresaron en una declaración conjunta luego de la votación en la Cámara Baja.

NOW is the time to act on TikTok and stop China spying. The Senate should take up this bill immediately https://t.co/PstR0rY9xi

"Nos sentimos alentados por el fuerte voto bipartidista de hoy en la Cámara de Representantes, y esperamos trabajar juntos para conseguir que este proyecto de ley sea aprobado por el Senado y convertido en ley", añadieron.

La causa bipartidista logró unir a dos extremos políticos en el Senado, como Josh Hawley (R-MO) y John Fetterman (D-PA). El primero propuso avanzar con la votación lo más rápido posible, haciendo hincapié en la gravedad de la amenaza.

"AHORA es el momento de actuar sobre TikTok y detener el espionaje de China. El Senado debería retomar este proyecto de ley inmediatamente", escribió en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter.

En la misma red social, Fetterman respaldó el texto y explicó que su espíritu no atenta contra las redes sociales, sino contra una amenaza en particular.

Let me be very clear: this legislation to restrict TikTok does NOT ban the app.

It separates ties to the Chinese Communist Party 🇨🇳 and prevents them from accessing the data of Americans—especially our kids.

Leader Schumer should put this bill on the floor soon.

— John Fetterman (@JohnFetterman) March 13, 2024