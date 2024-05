Rafa Nadal, ¿ante su último Roland Garros?

Este domingo comienza la fase final de Roland Garros y la atención está puesta sobre una figura concreta, aquella con la que siempre asociaremos al segundo Grand Slam de la temporada. Hablamos de Rafa Nadal, quien se persona en la tierra batida de París, donde ha triunfado hasta en 14 ocasiones, en la que puede ser la última edición que dispute de su torneo predilecto. Su debut será este lunes.

En una rueda de prensa celebrada este sábado, Nadal ni confirmó ni desmintió si 2024 será el último año en el que pise la pista Philippe-Chatrier. "Es una gran opción de que sea mi último Roland Garros, pero no lo puedo decir al 100 por 100, lo siento. No puedo predecir el futuro y no estoy en disposición de decirlo y creo que es una buena noticia para mí. No quiero cerrarme las puertas. Disfruto jugando a tenis, estoy viajando con la familia y disfrutando con ellos y no sé cómo responderé al jugar con menos limitaciones. Este sitio es mágico para mí. No quiero quedarme con la sensación de intentarlo solo una semana, no quiero quedarme con la duda", dijo.

Limitado por las molestias físicas

No hay torneo que más desee de jugar que Roland Garros. Presentarse en la edición del año que viene dependerá de si su físico se lo permite. Si bien hace años eran las rodillas las que atormentaban e impedían a Nadal participar en torneos en ciertos tramos de cada temporada, en los últimos tiempos esas lesiones castigaron otras partes de su cuerpo:

Estas últimas semanas he estado muy limitado, con problemas en la cadera y en el abdominal. He jugado con poca movilidad y eso afecta al rendimiento diario. Estoy ilusionado y soy consciente de que es una utopía, pero si no tuviera un mínimo de esperanza de jugar bien, no estaría aquí.

Si se da el caso de que este sea su último Roland Garros, Nadal se mostró escéptico respecto a si la organización del torneo debería homenajearle o no:

Si me tienen que hacer un homenaje en la pista o no, sinceramente creo que va a salir algo natural con el público. No quiero cerrarme la puerta de cara al futuro por el simple hecho de que no es necesario. Si no vuelvo para jugar, volveré aquí para hacer lo que tenga que hacer. Y si vuelvo a jugar ya me harán el homenaje el año que viene.

Aunque haya muchos tenistas que están en mejores condiciones físicas y que están desplegando un mejor juego e, incluso, que no parta como uno de los principales favoritos, Nadal aspira a levantar su decimoquinto Roland Garros en la Philippe-Chatrier.

Zverev, primer rival de Nadal

La primera piedra con la que se topará el tenista español en su camino por conquistar su decimoquinto Roland Garros es el alemán Alexander Zverev. Sobre el número cuatro del ranking ATP, Nadal afirmó que "no es un buen sorteo", al tener que enfrentarse a uno de los mejores jugadores de la actualidad:

Estaba jugando al parchís y me dijeron que jugaba con Zverev. Al no ser cabeza de serie lo podía esperar. Hay que aceptarlo. No sabes si es mala suerte. A priori no es un buen sorteo, es uno de los peores posibles. Viene de ganar un Masters 1000 como el de Roma.

La última vez que se enfrentaron ambos fue también en la Philippe-Chatrier, en las semifinales de 2022. En aquella ocasión, el tenista español accedió a la final después de que Zverev se retirase por lesión en el segundo set. Aquella edición fue el último Roland Garros que conquistó Nadal.