Rabia, indignación y sorpresa: las principales reacciones al veredicto contra Trump en Manhattan

Donald Trump fue encontrado culpable de los 34 cargos que la Fiscalía de Manhattan había presentado en su compra. La decisión del jurado lo convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos (ya sea en el cargo o fuera de él) en ser condenado de un delito. Por supuesto las reacciones no tardaron en llegar. Políticos, líderes de opinión e incluso figuras internacionales se expresaron al respecto.

Apenas minutos después de que se conociera la decisión del jurado, quienes encontraron al expresidente culpable de todos y cada uno de los cargos en su contra, el propio Trump rompió el silencio.

"Este fue un juicio amañado por un juez conflictivo y corrupto. El verdadero veredicto va a ser el 5 de noviembre por parte del pueblo, y ellos saben lo que pasó aquí", aseguró, dándole lugar a muchas otras reacciones.

"Esto será contraproducente"

Uno de los primeros en criticar el veredicto fue Vivek Ramaswamy, excandidato a presidente y quien suena como posible miembro del gabinete de Trump en un eventual regreso a la Casa Blanca.

"El fiscal es un político que prometió atrapar a Trump. La hija del juez es una operativa demócrata que literalmente *recaudó $$ del juicio* mientras su padre lo presidía. Las instrucciones del jurado dijeron que no tenían que estar de acuerdo en el crimen para condenar. Esto será contraproducente", escribió en su cuenta de X.

A él se sumó el senador Ted Cruz, quien también se expresó en redes sociales, lamentando la politización de la justicia. "Este es un día oscuro para América. Todo este juicio ha sido una farsa, y no es más que una persecución política. La única razón por la que procesaron a Donald Trump es porque los demócratas están aterrorizados de que gane la reelección. Esta vergonzosa decisión carece de fundamento jurídico y debería ser anulada rápidamente en apelación. Cualquier juez con un mínimo de integridad reconocería que todo este juicio ha sido totalmente fraudulento", señaló el senador de Texas.

Su colega Marco Rubio opinó de manera muy similar. "El veredicto de Nueva York es una completa parodia que se burla de nuestro sistema de justicia. Un juicio político dirigido por un juez abiertamente pro Biden cuya hija gana dinero con el caso, un jurado del condado más liberal de Estados Unidos, cargos absurdos y ridículos e instrucciones escandalosas para el jurado que garantizaron veredictos de culpabilidad. Biden y la izquierda desquiciada de Trump no se detendrán ante nada para permanecer en el poder", señaló el senador de Florida.

Para Ben Shapiro, popular comentarista conservador, el juicio fue "una parodia absoluta" que pronto traerá un "un enorme lío constitucional".

Tucker Carlson aseguró que la condena a un expresidente convierte a Estados Unidos en un país del "tercer mundo". "Esto no detendrá a Trump. Ganará las elecciones si no lo matan antes. Pero sí marca el fin del sistema de justicia más justo del mundo. Cualquiera que defienda este veredicto es un peligro para ti y tu familia", agregó, también en su cuenta de X.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también lamentó la situación en su cuenta de X. "A menudo se dice que nadie está por encima de la ley, pero también es cierto que nadie está por debajo de la ley. Si el acusado no fuera Donald Trump, este caso nunca se habría presentado, el juez nunca habría dictado sentencias similares y el jurado nunca habría emitido un veredicto de culpabilidad", indicó.

"En Estados Unidos, el imperio de la ley debe aplicarse de forma desapasionada y ecuánime, y no convertirse en cautivo de la agenda política de algún tribunal canguro", sumó.

Para Donald Trump Jr., la decisión del jurado es un triunfo del Partido Demócrata. "Culpable de todos los cargos. Los demócratas han tenido éxito en su intento de años de convertir a Estados Unidos en un agujero de mierda del tercer mundo. El 5 de noviembre es nuestra última oportunidad de salvarlo", expresó.

Desde el exterior, uno de los primeros en reaccionar fue Nigel Farage, expolítico británico e impulsor del Brexit, quien vaticinó un triunfo aún más contundente de Trump en noviembre. "Este veredicto es una vergüenza. Ahora Trump ganará a lo grande", manifestó en X.

Noticia en desarrollo...