¿Qué ha pasado con Candace Owens y el 'Daily Wire'?

Candace Owens deja de trabajar para el Daily Wire. Tras horas de rumores, Jeremy Boreing, CEO del diario, informó mediante una publicación en su cuenta de X de que el medio y la periodista "han terminado su relación":

Daily Wire y Candace Owens han terminado su relación.

Daily Wire and Candace Owens have ended their relationship. — Jeremy Boreing (@JeremyDBoreing) March 22, 2024

Una noticia que, minutos después, confirmaba la propia comentarista. Ella también decidió anunciar su salida del periódico de Ben Shapiro mediante su perfil de X, dejando claro así que no sólo dejaba el Daily Wire sino que, en las próximas semanas, realizaría "más anuncios" sobre su futuro:

Los rumores son ciertos: por fin soy libre. Si quiere apoyar mi trabajo, visita http://CandaceOwens.com, donde se te dirigirá a mi página local. También puede hacer un donativo en http://gocandace.com. Habrá muchos anuncios en las próximas semanas.

The rumors are true— I am finally free. If you would like to support my work, you can head to https://t.co/fOcTKYQDFk where you will be directed to my locals page. Or, you can give a gift at https://t.co/SB1L1WZYwW There will be many announcements in the weeks to come. 🇺🇸✝️ — Candace Owens (@RealCandaceO) March 22, 2024

Owens se unió a la redacción del Daily Wire en 2021 como conductora de un programa de contenidos que se publicaba en el sitio web entre semana. Fue ahí donde la periodista comenzó a realizar comentarios que provocaron, según Variety, "meses de tensiones entre ella y el cofundador del 'Daily Wire', Ben Shapiro, por su promoción de diversas teorías conspirativas antisemitas".

Su posición en el conflicto en Gaza, posible motivo de su salida del 'Daily Wire'

De hecho, fue este tema el que más controversia le creó dentro del periódico. Owens fue endureciendo sus críticas a la respuesta militar que ejerció Israel contra Hamas tras los atentados del 7 de octubre con publicaciones en las que afirmaba que no veía con buenos ojos la actuación israelí en el conflicto:

Ningún gobierno de ningún lugar tiene derecho a cometer un genocidio, nunca. No hay justificación para un genocidio. No puedo creer que sea necesario decir esto o que se considere mínimamente controvertido decirlo.

No government anywhere has a right to commit a genocide, ever. There is no justification for a genocide. I can’t believe this even needs to be said or is even considered the least bit controversial to state. — Candace Owens (@RealCandaceO) November 3, 2023

No fue lo único. Su programa tenía cada vez más comentarios suyos antiisraelíes y eso llamó la atención de varios partidarios de Israel que no dudaron en compartir los momentos en los que la periodista más discriminaba a este país:

El mejor momento de Candace Owens fue cuando acusó a Israel de discriminación porque en Jerusalén hay un barrio musulmán y cree que los musulmanes sólo pueden vivir allí.

The best moment of Candace Owens was when she accused Israel of discrimination because there is a Muslim Quarter in Jerusalem, and she thinks Muslims are only allowed to live there. 🤣 pic.twitter.com/tKJKORPlYQ — Ridvan Aydemir | Apostate Prophet (@ApostateProphet) March 22, 2024

La situación llegó a tal punto que Ben Shapiro, periodista conocido por su firme apoyo a Israel, aseguró en un vídeo subido en TikTok que el comportamiento de Candace Owens era "absolutamente vergonzoso":

"La pregunta es sobre Candace Owens... Su comportamiento durante esto ha sido vergonzoso, sin duda". Ben Shapiro critica a Owens, que trabaja en su empresa, por sus opiniones antiisraelíes. ¿Dónde estaba cuando alabó a Hitler? ¿O cuando defendió el antisemitismo de Kanye West?

“The question is about Candace Owens…Her behavior during this has been disgraceful, without a doubt.” Ben Shapiro criticizes Owens, who works at his company, over her anti-Israel views. Where was he when she praised Hitler? Or when she defended Kanye West’s anti-Semitism? pic.twitter.com/Y7c4ig79bu — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 14, 2023

Reacciones a la salida de Candace Owens

Las reacciones al cese del contrato de Candace Owens no se han hecho esperar. Las redes sociales pronto se inundaron de comentarios en los que aseguraban que la salida de la comentarista era algo que solicitaba el público desde hace tiempo ya que, consideran, el Daily Wire funcionará mejor sin ella en su redacción:

Última hora: Daily Wire ha anunciado que Candace Owens ya no trabaja para ellos. La presentadora conservadora negra se ha enfrentado públicamente a Ben Shapiro y otros en los últimos meses por sus opiniones sobre Gaza. Muchos han presionado silenciosa y públicamente para que la despidan.

Breaking: Daily Wire has announced that Candace Owens is no longer working for them. The black conservative presenter has publicly clashed with Ben Shapiro & others in recent months for her views on Gaza. Many have pushed quietly & publicly for her firing. https://t.co/IUckPCNqqZ — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) March 22, 2024

Tienes que respetar lo que @JeremyDBoreing y el equipo de DW han construido. Están mostrando al mundo que los medios alternativos están aquí para quedarse.

You have to respect what @JeremyDBoreing and DW crew have built They are showing the world that alternative media is here to stay — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) March 22, 2024

¡El Daily Wire está mejor tras esto!

Daily Wire is better off for it! https://t.co/NyFGkuiXfU — Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) March 22, 2024

Pero ¿cuál es el siguiente paso en la carrera de Candace Owens? El locutor Dave Rubin aseguró que la periodista ha sido fichada en su plataforma. Algo que ella aún no ha confirmado pero que podría ratificarse en tan sólo unas horas:

Daily Wire y Candace Owens se han separado como predije ayer en el podcast PBD. Ella va en solitario a través de @onlocals la plataforma que creé para empoderar a los creadores a ser independientes. Tengo un montón de pensamientos para compartir. En vivo a las 11 am...