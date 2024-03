Propiedad privada en riesgo: la crisis de la invasión de viviendas se afianza en EEUU

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una nueva ley para proteger a los propietarios de la crisis de invasión de viviendas.

Recientemente, la legislatura estatal aprobó por unanimidad una el Proyecto de Ley 621 de la Cámara de Representantes que permitirá a la Policía expulsar a los invasores (aquellos que no tengan un contrato de alquiler) de forma inmediata, y además, estos tendrían que enfrentar sanciones penales (antes los propietarios tenían que pasar por un largo proceso judicial para poder desalojarlos). Según el texto de la ley:

Autoriza a los propietarios o agentes autorizados a solicitar asistencia del sheriff para expulsar inmediatamente a los invasores no autorizados de una vivienda residencial en determinadas condiciones; requiere una denuncia específica; establece los requisitos para el sheriff; autoriza la detención del ocupante no autorizado (...) prohíbe la retención ilegal, ocupación o allanamiento de morada residencial de forma intencionada y causando al menos una cantidad específica de daños; establece sanciones penales para cualquier persona que, a sabiendas y deliberadamente, presente un documento falso que pretenda ser un contrato de arrendamiento válido, una escritura u otro instrumento que transmita derechos de propiedad inmobiliaria; prohíbe poner a la venta o anunciar, alquilar o arrendar una propiedad inmobiliaria residencial.

Invasión en Washington

Las medidas tomadas en Florida son puestas en marcha en forma de protección a los propietarios de los crecientes casos de invasión que se han registrado en el país en los últimos meses. Uno de ellos, pone en evidencia como un juez de Washington falló a favor de un invasor concediéndole una orden de restricción contra su arrendador después de que el propietario organizara una protesta frente a la casa alquilada para llamar la atención sobre la situación (el inquilino no quiere pagar la renta ni dejar la vivienda).

Tras meses de impago y un intento sin resultados de mediación mediante las autoridades locales, el abogado del propietario presentó una orden exigiendo el desalojo del invasor. Esta resultó fallida. Este caso de invasión a la propiedad privada.

Korean American leaders are now joining the public shaming protest, calling Kim a "con man" and saying he's a "disgrace to the community." Organizers say more protests are on the way until this is resolved.

Otro caso en Nueva York: una propietaria es arrestada

El caso de Washington no es el único que ha generado preocupación recientemente. En los últimos días, se viralizo un video en redes sociales -todo grabado por las cámaras de ABC7- donde se evidencia la disputa entre la propietaria Adele Andaloro y unos invasores que ocuparon una de sus viviendas heredada (valorada en un millón de dólares).

La propietaria del hogar fue arrestada por la Policía tras intentar echar a los invasores. Estos ocuparon la casa después de la muerte de los padres de Andaloro, cambiaron las cerraduras y aseguran que realizaron tareas de mantenimiento en la vivienda, por las que tienen facturas de los operarios. Sin embargo, carecen de cualquier tipo de contrato que les defina como arrendatarios de la misma.

A 47-year-old New York City woman, Adele Andaloro, has been arrested for attempting to remove squatters from her own Flushing, Queens home. While in the process of trying to sell the $1 million home left to her by her parents, squatters moved in and refused to leave.

La ley de Nueva York impide a Andaloro recuperar de forma rápida su vivienda, de la que no puede echar a los invasores sin pasar por los tribunales. De acuerdo con la norma cualquier persona que pueda probar que lleva al menos 30 días alojado en una vivienda, con sus enseres personales, puede ser declarado como un inquilino.

Las opciones de los propietarios "son limitadas"

Los casos de invasión en Washington y Nueva York demuestran como la crisis se acentúa. Según las leyes, un ciudadano que este alquilado y que se quede en una vivienda sin pagar o que entre a vivir a una casa que no es de su propiedad y se quede residiendo allí es denominado y considerado intruso. Esto se es percibido como un delito sin importar si la condición de la propiedad y la fiscalía puede iniciar un procedimiento de desalojo junto con las fuerzas del orden. Sin embargo, estas leyes son contrarrestadas con normas estatales que permiten a los invasores permanecer en la vivienda por distintas razones.

El abogado especialista en derecho criminal Jorge Silva alertó ante Voz Media la preocupación que debe generar esto en la sociedad, ya que se debe a la presión y manipulación política a la que se ven sometidos los jueces y legisladores, quienes terminan cediendo a la presión de no dejar a una persona sin hogar.

Asimismo, manifestó que todo propietario debe tener preocupación, ya que si el inquilino desea no pagar la renta, las opciones que tiene el dueño para poder reclamar sus pagos o desalojar al alquilado son limitadas.

Para evitar que este tipo de situaciones sucedan, el abogado Silva recomendó asegurar las viviendas con candados y alarmas en caso de estar desocupadas o cobrar suficientes meses de renta por adelantado en caso de ser alquiladas.

¿Qué haría usted si renta su casa a un inquilino, este deja de pagar y cuando lo va a sacar de su propiedad no puede, e incluso lo pueden llevar a usted a la cárcel por ello? El abogado especialista en derecho criminal Jorge Silva nos cuenta más casos como estos.

TikToker venezolano explica la forma de invadir casas vacías

La crisis de la invasión también está cobrando relevancia pública. Un influencer de TikTok venezolano llamado Leonel Moreno -que tiene más de 500.000 seguidores- se hizo viral por difundir un video en el que explica a los inmigrantes ilegales las formas de invadir casas vacías y cómo pueden aprovecharse de las leyes para quedarse allí:

Es la única manera que tenemos de no vivir en la calle y no ser una carga pública (...) Descubrí que hay una ley que dice que si una casa no está habitada podemos confiscarla (...) ese será mi próximo negocio, invadir casas abandonadas (...) Mis amigos africanos me han dicho que ya se han apoderado de unas siete casas (...) Hay que buscar el progreso, y el progreso ahora mismo es invadir una casa.

TikToker is going viral by telling illegal immigrants how to "invade" homes in America thanks to progressive squatting laws. "We can invade a house in the USA, what do you think about this new law?" a video from one TikTok user read. The man said he has African friends who have already taken over about seven houses.

Europa lucha contra los llamados 'okupas'

En Europa, la invasión a la propiedad privada -llamada ocupación- es una crisis con la que se lleva luchando desde hace años. Para controlarla algunos países implementan medidas que permiten a los propietarios actuar de mano del sistema de Justicia y de las fuerzas del orden para desalojar en poco tiempo.

Un artículo del Economista.es reseña información del abogado Xavi Abat (que resume la forma en que los países del viejo continente resuelven este problema). En algunos se puede desalojar a los invasores de residencias privadas en solo 24 horas, mientras en otros se tiene que esperar casi dos años:

- España: es el país de Europa que más blinda la invasión, después de un largo proceso judicial, el plazo medio para desalojar a un 'okupa' es de 20 meses y medio.

- Alemania: el propietario debe presentar una denuncia ante la Policía y se puede realizar un desalojo en solo 24 horas. La ocupación es considerada un "delito" que conlleva condenas de cárcel de hasta un año (además, los invasores pueden ser multados).

- Francia: con una denuncia el desalojo se lleva a cabo en menos de 48 horas. La invasión es considerada un delito que puede llevar a una pena máxima de tres años de prisión y una multa de alrededor de 48.000 dólares.

- Reino Unido: para desalojar a un invasor con una simple sospecha es suficiente para que la Policía acceda a la vivienda (no se necesita autorización judicial). Además, se contemplan penas de un máximo de 51 semanas de prisión y multas de alrededor de 6.000 dólares.

- Italia: los dueños de la vivienda deben realizar una denuncia antes a la Policía, posteriormente se procede a un juicio rápido y las fuerzas del orden pueden expulsar al invasor. La ocupación conlleva una pena máxima de dos años de prisión y multas de entre los 120 a los 1.100 dólares (esta puede ser mayor si el invasor fue violento).