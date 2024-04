Playoffs NBA: Miami iguala la serie en Boston y Thunder aplasta a Pelicans

(AFP / VOZ MEDIA) Batiendo su récord de triples en playoffs, los Miami Heat lograron el miércoles una inesperada victoria 111-101 ante los Boston Celtics para empatar 1-1 esta serie de primera ronda de la Conferencia Este, mientras los Thunder arrollaron a los Pelicans para avanzarse 2-0.

En el TD Garden de Boston, los aguerridos Heat sacaron a relucir su orgullo para desafiar al mejor equipo de la fase regular pese a no contar con su líder, el lesionado Jimmy Butler.

Los vigentes subcampeones de la NBA basaron su victoria en la efectividad en el tiro exterior con hasta 23 triples (53,5% de acierto), que superó su récord anterior de 20 para un partido de postemporada.

A historic shooting night from beyond the arc was the story of tonight’s game as we made over half of our threes & 5 different players hit 3 or more

Read @CoupNBA’s takeaways from our Game 2 win in Boston - https://t.co/kbLQ4Y2zWm pic.twitter.com/e63wWGGgeP

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 25, 2024