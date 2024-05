Playoffs NBA: los Knicks avanzan y los Bucks vuelven a naufragar

(VOZ MEDIA / AFP) Los New York Knicks se impusieron el jueves por 118-115 a los Philadelphia 76ers, con lo que ganaron la serie por 4-2 y se enfrentarán a los Pacers de Indiana en la segunda ronda de los playoffs de la NBA.

El partido en Filadelfia se decidió cuando el alero de los Knicks Josh Hart, alimentado por Jalen Brunson, anotó un triple que puso a Nueva York 114-111 arriba a falta de 25.6 segundos.

Joel Embiid, estrella de los Sixers, recortó la desventaja a uno con una bandeja a falta de 20.8 segundos, pero cometió una falta y los Knicks remataron la faena con tiros libres de Donte DiVincenzo y Brunson.

Brunson anotó 41 puntos y dio 12 asistencias, DiVincenzo anotó 23 puntos con dos robos y tres tiros bloqueados, OG Anunoby contribuyó con 19 puntos y Hart tuvo 16 con 14 rebotes para Nueva York.

Embiid, Jugador Más Valioso de la temporada pasada, cuya campaña se vio interrumpida por una operación de rodilla en febrero, anotó 39 puntos y capturó 13 rebotes.

Buddy Hield añadió 20 puntos, pero Tyrese Maxey, que anotó 46 en la victoria del martes en la prórroga de la serie, se quedó en 17.

Los Knicks, clasificados para la segunda ronda por segunda temporada consecutiva, recibirán el lunes a los Pacers en el primer partido de su serie.

Los Pacers se metieron en las semifinales de la Conferencia Este con una convincente victoria por 120-98 sobre los Milwaukee Bucks, con la que selló su 4-2 en la serie.

El escolta All-Star Tyrese Haliburton aportó un doble-doble de 17 puntos y 10 asistencias, pero fue el escolta reserva Obi Toppin quien lideró la anotación de los Pacers con 21 puntos, el máximo de su carrera en los playoffs.

T.J. McConnell añadió 20 puntos desde el banquillo, además de nueve asistencias y cuatro robos, y los reservas de los Pacers aportaron la friolera de 50 puntos.

Indiana ganaba por 12 al descanso, y después de que los Bucks recortaron la desventaja a siete con una bandeja de Brook Lopez a falta de 1:05 para el final del tercer periodo, los Pacers anotaron un parcial de 11-0 y se escaparon en el último periodo.

Damian Lillard, ocho veces All-Star, regresó tras dos partidos de ausencia por lesión y lideró a los Bucks con 28 puntos.

López y Bobby Portis anotaron 20 puntos cada uno, pero con el dos veces Jugador Más Valioso de la NBA, Giannis Antetokounmpo, todavía marginado por la lesión en la pantorrilla sufrida a finales de la temporada regular, los Bucks no pudieron encontrar una respuesta.

Los Bucks, que ganaron el título en 2021, perdieron en primera ronda por segunda temporada consecutiva tras caer ante Miami el año pasado.

Los Pacers no ganaban una serie de playoffs desde 2014, cuando llegaron a las finales de la Conferencia Este.

NYK and IND advance to the Eastern Conference Semifinals where they will meet on Monday at 7:30pm/et on TNT!

The #NBAPlayoffs presented by Google Pixel continue on Friday on ESPN. pic.twitter.com/bChCzFqLHa

— NBA (@NBA) May 3, 2024