Nueva York: una propietaria es arrestada después de tratar de echar a unos invasores de su casa de un millón de dólares

Polémica en Nueva York por la disputa entre Adele Andaloro y unos invasores que ocuparon la vivienda de sus padres después de que estos fallecieran, sin contar con un contrato de arrendamiento. Este último episodio de la crisis de los invasores acabó con la propietaria del hogar valorado en un millón de dólares arrestada por la Policía tras echar a los invasores.

Todo fue grabado por las cámaras de ABC7, quien acudió al lugar y pudo grabar todo lo que ocurrió en los alrededores de la vivienda de los padres de Adele Andaloro, en Queens. La propietaria desea poner la casa en venta, pero con los invasores en su interior le es imposible realizar cualquier transacción.

Los invasores, que ocuparon las casa después de la muerte de los padres de Andaloro, cambiaron las cerraduras y aseguran que realizaron tareas de mantenimiento en la vivienda, por las que tienen facturas de los operarios. Sin embargo, carecen de cualquier tipo de contrato que les defina como arrendatarios de la misma.

A 47-year-old New York City woman, Adele Andaloro, has been arrested for attempting to remove squatters from her own Flushing, Queens home.

While in the process of trying to sell the $1 million home left to her by her parents, squatters moved in and refused to leave.

