Nueva York: un hombre se prende fuego a las afueras de la Corte donde se reanuda el juicio Donald Trump

Mientras se reanudaba el juicio de Trump en Nueva York por el caso Stormy Daniels, un hombre llamado Max Azzarello (que fue identificado de forma extraoficial) se prendió fuego dentro del área designada para protestas a las afueras del tribunal.

El hombre fue identificado porque sostenía un cartel antes de prenderse fuego. Este incluía un enlace a un sitio web donde publicó un manifiesto titulado: "Me he prendido fuego fuera del juicio a Trump". En el escrito, el autodenominado investigador advertía de un "apocalíptico golpe fascista mundial".

Max Azzarello, the self-described researcher who set himself ablaze, wrote a manifesto warning of an “apocalyptic fascist world coup”

🚨 #BREAKING : MAN WHO LIT HIMSELF ON FIRE OUTSIDE TRUMP TRIAL LEFT MANIFESTO, FINAL “I LOVE YOU” ON INSTAGRAM

Me llamo Max Azzarello y soy un investigador que se ha prendido fuego a las puertas del juicio contra Trump en Manhattan (...) Este acto extremo de protesta es para llamar la atención sobre un descubrimiento urgente e importante (...) Somos víctimas de una estafa totalitaria, y nuestro propio gobierno (junto con muchos de sus aliados) está a punto de golpearnos con un apocalíptico golpe fascista mundial.

A mis amigos y familiares, testigos y primeros en responder, me disculpo profundamente por infligirles este dolor. Pero les aseguro que es una gota en un cubo comparado con lo que nuestro gobierno pretende infligir.

From his Substack:

"My name is Max Azzarello, and I am an investigative researcher who has set himself on fire outside of the Trump trial in Manhattan.

This extreme act of protest is to draw attention to an urgent and important discovery:

We are victims of a totalitarian con,…

— Nick Sortor (@nicksortor) April 19, 2024