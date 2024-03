Muere Chris Mortensen, ex periodista deportivo de ESPN

El ex periodista deportivo Chris Mortensen murió este domingo a los 72 años, según informó ESPN, medio para el que trabajó durante más de tres décadas cubriendo la NFL. Padecía un cáncer de garganta desde 2016.

"Mort fue ampliamente respetado como un pionero de la industria y universalmente querido como un compañero de equipo solidario y trabajador. Cubrió la NFL con extraordinaria habilidad y pasión, y estuvo en la cima de su campo durante décadas. Sus colegas y aficionados le echarán mucho de menos, y nuestros corazones y pensamientos están con sus seres queridos", dijo Jimmy Pitaro, presidente de ESPN.

Mortensen se incorporó a la redacción de ESPN en 1991 y se marchó hace casi un año, en abril de 2023, después de la celebración del Draft de la NFL. "Un día absolutamente devastador. Mort fue uno de los mejores reporteros de la historia del deporte, y un hombre aún mejor. Mi más sentido pésame a su familia y a todos los que le conocían y le querían. Muchos lo hicieron. Mort era el mejor. Siempre se le echará de menos y se le recordará", escribió el periodista Adam Schefter, con quien compartió momentos en la cadena.

An absolutely devastating day. Mort was one of the greatest reporters in sports history, and an even better man. Sincerest condolences to his family, and all who knew and loved him. So many did. Mort was the very best. He will be forever missed and remembered. https://t.co/7b7Im0vIFs

