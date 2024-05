Memorial Day: recordar a los héroes de nuestro país

Todos los últimos lunes de mayo se recuerda y honra a los que han muerto en combate o durante el servicio militar en defensa de Estados Unidos. La fecha originalmente servía para homenajear a los 620.000 soldados que murieron en la Guerra Civil que culminó en 1865. Pero tras el fin de la Primera Guerra Mundial esto cambió y se decidió conmemorar a todos los valientes que fallecen sirviendo a su país.

Sin embargo, no fue sino hasta 1971 cuando el Congreso lo declaró oficialmente como un feriado nacional, decidiendo que el Memorial Day se celebraría el último lunes de mayo de cada año.

Throughout this #MemorialDay weekend, we #HonorTheFallen who sacrificed for our freedom.

Their courage and dedication will never be forgotten. Let us pause and pay tribute to our fallen heroes. pic.twitter.com/SHVorTn7Ux

— U.S. Army (@USArmy) May 24, 2024