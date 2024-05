Memorial Day: Biden rinde homenaje a su difunto hijo Beau y dos representantes demócratas confunden la fecha con el Día de los Veteranos

El presidente Joe Biden conmemoró el lunes el Día de los Caídos (Memorial Day) durante un solemne discurso en el Cementerio Nacional de Arlington donde agradeció a los militares que murieron sirviendo a su país en nombre de la democracia en todo el mundo.

“La libertad nunca ha estado garantizada: cada generación tiene que ganársela, luchar por ella, defenderla en la batalla entre la autocracia y la democracia, entre la codicia de unos pocos y los derechos de muchos. Es importante, nuestra democracia es más que un simple sistema de gobierno. Es el alma misma de Estados Unidos”, dijo Biden durante su alocución donde, además, rindió homenaje a su difunto hijo Beau, a pesar de que no murió en servicio.

Por este motivo, el presidente mostró y tuvo el cuidado de marcar la salvedad de que su hijo murió tras volver a Estados Unidos. Según Biden, Beau falleció por un cáncer en la cabeza tras pasar más de años expuesto a pozos de quema tóxica durante su servicio.

“Nuestras pérdidas no son las mismas. Él no pereció en el campo de batalla. Fue víctima de un cáncer como consecuencia de haber estado en el ejército en Irak durante un año junto a un pozo de quemaduras”, afirmó Biden.

“Como para muchos de ustedes, el dolor de su pérdida me acompaña cada día, como a ustedes”, continuó. “Sigue siendo agudo. Sigue siendo claro. Pero también lo es el orgullo que siento por este servicio, como si aún pudiera oírle decir: 'Es mi deber, papá. Es mi deber'. Ese era el código de mi hijo. Vivir según el credo. Vivan todos según el credo”.

Antes del discurso de Biden del Día de los Caídos, dos representantes demócratas, Ilhan Omar, de Minnesota; y Cori Bush, demócrata de Misuri; confundieron el concepto de la fecha que se conmemoró hoy con lo que se celebra en el Día de los Veteranos, otra jornada de gran importante para el país que se conmemora cada 11 de noviembre.

“En el Día de los Caídos, honramos a los heroicos hombres y mujeres que sirvieron a nuestro país”, escribió Omar en un post en X (Twitter) que ya fue eliminado. “Les debemos algo más que nuestra gratitud: se han ganado con creces el acceso a servicios de salud mental de calidad, oportunidades de trabajo, ayuda para la vivienda y las prestaciones que se les prometieron”.

La publicación de Bush también tuvo un tono similar: “Este Día de los Caídos y todos los días, honramos a nuestros veteranos en St. Louis. Debemos invertir en sanidad universal, vivienda asequible, servicios integrales de salud mental y oportunidades educativas y económicas para nuestros veteranos mientras trabajamos para construir un mundo libre de guerra y violencia”.

La diferencia entre el Día de los Caídos y el Día de los Veteranos es notable: en el primero, se rinde honor a los militares que murieron en servicio, mientras que en el segundo se homenajea a los veteranos militares vivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Los usuarios en X rápidamente se lo hicieron saber tanto a Bush como Omar, que fueron duramente criticadas en la red social.

Ilhan Omar and Cori Bush have confused Memorial Day for Veterans Day. Where's AOC? (via @LeftismForU ) pic.twitter.com/2ymu3bAREr

Rep. Ilhan Omar and Rep. Cori Bush just deleted their Memorial Day tweets after revealing they have no clue what it is. pic.twitter.com/EsuGYAF6xS

Después de eliminar las publicaciones erróneas, tanto Bush como Omar pusieron publicaciones correctas que tenía más sentido con la fecha conmemorada.

On Memorial Day, let’s say thank you to the brave men and women who selflessly sacrificed their lives in service to our country. Thank you to the families who also have sacrificed and have dedicated their time to ensuring their loved ones are remembered.

This #MemorialDay, we honor those who served and lost their lives for our country, and we hold in our hearts the loved ones they’ve left behind.

We must continue to push to protect our service members while working to build a world free of war and violence.

— Congresswoman Cori Bush (@RepCori) May 27, 2024