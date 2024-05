Más de 400 personas han sido rescatadas en Texas tras las intensas lluvias e inundaciones

Las intensas tormentas en Texas desencadenaron inundaciones que llevaron al rescate de más de 400 personas atrapadas en hogares, tejados y vehículos sumergidos en aguas turbias en diferentes partes del estado.

Desde Houston hasta el este rural de Texas se han visto afectados por las precipitaciones. En varias ciudades, los niveles del agua han alcanzado niveles comparables a las devastadoras inundaciones provocadas por el huracán Harvey en 2017 que resultaron en decenas de miles de rescates.

Dangerous floods hit parts of South Texas after more than a foot rain fell in some areas. Residents were urged to evacuate as the millions of people remain under a flood alert. @KathyParkNBC is in Texas with more on the story. pic.twitter.com/e7U7VJZjiS

"Estamos muy preocupados. Justo río arriba de New Caney (Texas) está Plum Grove, y tenemos inundaciones muy, muy graves en el área de Plum Grove de los condados de Montgomery y Liberty. Y esa agua está bajando muy rápidamente hacia la parte noreste del condado de Harris”, expresó el meteorólogo del Control de Inundaciones del Condado de Harris, Jeff Lindner.

En áreas rurales, los guardabosques han desplegado hidrodeslizadores para rescatar tanto a personas como a mascotas atrapadas en el agua, mientras que los equipos de rescate han intensificado sus esfuerzos en todo el estado para asistir en las evacuaciones.

🚨🇺🇸 HOUSTON HIT BY SEVERE FLOODS | HUNDREDS RESCUED

In Houston, Texas, relentless rains have triggered massive floods, leading to the rescue of over 400 individuals from homes, rooftops, and submerged roads.

The rising waters have affected a broad area from urban Houston to… pic.twitter.com/8gs2WFmz2h

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 5, 2024