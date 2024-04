Manifestantes antiisraelíes protestan en las calles de DC en el marco de la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Este sábado, una nueva protesta antisemita agitó las calles frente al Washington Hilton, sede de la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Los manifestantes antiisraelíes desplegaron una enorme bandera palestina y acusaron a los periodistas de encubrir la guerra y tergiversarla a medida que llegaban al evento.

La protesta, organizada por el grupo izquierdista Code Pink, apunta al apoyo estadounidense al ejército israelí y a los medios de comunicación que, según ellos, respaldan esta política. "Los medios estadounidenses perpetúan narrativas antipalestinas e ignoran los crímenes de guerra israelíes. La cena de corresponsales no es más que una celebración y respaldo a las acciones de la Administración. Eso no es periodismo. Eso es complicidad", argumentó el grupo.

Las imágenes compartidas en las redes sociales muestran a los manifestantes portando carteles y gritando consignas contra los invitados al evento. Uno de los cánticos más destacados fue: "¡Los medios de comunicación occidentales los vemos a ustedes y a todos los horrores que ocultan!".

Currently happening outside of the White House Correspondents Dinner: pic.twitter.com/Pz1tcyWWWx

Durante la protesta también se desplegó una enorme bandera palestina desde una ventana del último piso del hotel, mientras los presentes pedían boicotear la cena.

A Palestinian flag has been deployed from the top floor of the Washington Hilton hotel where the White Hoise correspondents dinner is taking place. #WHCD #Gaza pic.twitter.com/h0QMUdjafH

Esta manifestación se une a la ola de protestas antisemitas que actualmente tienen lugar en las principales universidades de todo el país, incluyendo Columbia, Harvard, USC y la Universidad de Texas en Austin. Estas protestas han llevado a la policía a realizar detenciones masivas debido a los enfrentamientos, insultos y otros incidentes violentos que se han registrado en estos eventos.

Protests still happening right now outside of the White House Correspondents dinner at the Washington Hilton on Connecticut Ave NW.

They are calling for a boycott of this dinner. @wusa9 pic.twitter.com/M7VfYCiloo

