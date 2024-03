Los republicanos de la Cámara destrozan el masivo plan presupuestario de $7,3 billones de Biden: “Una hoja de ruta para acelerar el declive de EEUU”

Este lunes, el presidente Joe Biden presentó un masivo plan presupuestario de $7,3 billones para el año fiscal 2025. Se trata de una propuesta en un año electoral que difícilmente pasará de la Cámara de Representantes porque se enfrentará a la férrea oposición del Partido Republicano.

El plan, en general, pide $5,5 billones en aumentos de impuestos mediante el incremento de las tasas para “los más ricos” y las corporaciones. Asimismo, el plan también incluye un aumento del gasto de $7,3 billones en defensa, viviendas asequibles, cancelación de la deuda estudiantil, programas de beneficios federales, entre otras propuestas.

Los republicanos de la Cámara destrozan el masivo plan presupuestario de $7,3 billones de Biden: “Una hoja... by emmanuel.rondon on Scribd

En particular, el presupuesto incluye elevar el tipo del impuesto de sociedades del 21 % al 28 %, también obligaría a las personas con un patrimonio de 100 millones de dólares a pagar al menos el 25 % de sus ingresos en impuestos.

Según la Casa Blanca, el presupuesto iguala el nivel de aumento impositivo máximo del año pasado y además propone gastar 300 mil millones de dólares más. Asimismo, la Administración Biden detalló en su plan que iba a reducir el déficit fiscal en 3 billones de dólares durante los próximos 10 años.

Los expertos, contradiciendo a la Administración Biden, afirman que un presupuesto de este calibre expandiría el tamaño del Gobierno y no afrontaría el grave déficit fiscal, sino que, por el contrario, lo ampliaría.

En declaraciones al New York Post, Brian Riedl, investigador principal del Instituto Manhattan especializado en presupuesto e impuestos, dijo que el presupuesto impondría “la carga impositiva sostenida sobre la renta más alta en la historia de Estados Unidos como proporción de la economía”.

“El presidente no está simplemente aumentando los impuestos para cerrar el déficit, sino que los está aumentando para ampliar el gobierno”, dijo Riedl.

Apenas horas después de que se presentara el plan presupuestario, los líderes republicanos de la Cámara Baja emitieron un comunicado donde tildaron a la propuesta de ser una hoja de ruta para acelerar el declive del país.

"El precio del presupuesto propuesto por el presidente Biden es otro recordatorio evidente del apetito insaciable de esta Administración por el gasto imprudente y el desprecio de los demócratas por la responsabilidad fiscal. El presupuesto de Biden no sólo falla en el blanco: es una hoja de ruta para acelerar el declive de Estados Unidos”, se lee en la declaración conjunta del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana; del líder de la mayoría Steve Scalise, republicano por Luisiana; el jefe de la mayoría Tom Emmer, republicano por Minnesota; y la presidente de la conferencia republicana Elise Stefanik, republicana por Nueva York.

“Mientras los estadounidenses trabajadores luchan contra una inflación aplastante y una deuda nacional creciente, el presidente aumentaría su dolor si gastara billones de dólares adicionales de los contribuyentes para avanzar en su agenda de izquierda”.

Además de los representantes de la Cámara Baja, senadores republicanos, como Mike Lee (R-UH), se posicionaron en contra del presupuesto.

“El nuevo presupuesto del presidente Biden aumentaría la deuda nacional a 45,1 billones de dólares para 2034”, escribió Lee. “¡El fracaso no es barato!”.

President Biden’s new budget would increase the national debt to $45.1 trillion dollars by 2034.

El senador Rand Paul (R-KY) también escribió un largo post en “X” (Twitter) criticando enérgicamente el plan fiscal de Biden.

“Bidenomics dañó la estabilidad financiera de nuestra nación, y ahora el presupuesto de 7,3 billones de dólares del presidente añade sal a la herida. Este presupuesto propone aumentos masivos de impuestos para financiar una lista de deseos radicales encabezada por la extrema izquierda”, escribió Paul.

“El presidente Biden trata a los contribuyentes como si fuéramos cajeros automáticos ilimitados. Cada dólar que el gobierno toma de quienes lo ganaron es un dólar que no se gasta en la mesa de una familia, en la educación de un niño o en un plan de jubilación”, sentenció el senador.

Bidenomics damaged our nation's financial stability, and now the President's $7.3 trillion budget adds insult to injury. This budget proposes massive tax hikes to fund a radical wish list spearheaded by the far left.

President Biden treats the taxpayers as though we are… pic.twitter.com/Jx1OkT1PaJ

— Rand Paul (@RandPaul) March 11, 2024