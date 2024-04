Los legisladores de Nebraska rechazan con contundencia el sistema electoral 'winner-take-all'

La Legislatura de Nebraska echa para atrás el proyecto de ley promovido por Donald Trump y otros legisladores republicanos conocido como winner-takes-all. Con esta iniciativa, los conservadores pretenden que el ganador de las elecciones presidenciales se quede con todos los electores que corresponden a este estado, en lugar de repartirse de manera proporcional en función de los resultados como se hace en estos momentos.

Nebraska, que es un estado con fuerte tendencia republicana, se habría convertido así en una mayor baza para Donald Trump de cara a las elecciones de noviembre. El Estado del Tejón, junto con Maine, son los dos únicos que no utilizan el sistema de winner-take-all. En 2020, Trump se llevó el 58% del total de los votos durante las elecciones de 2020, lo que permitió a Joe Biden arañar un elector de los cinco en disputa. De haberse aplicado el sistema propuesto este año, el expresidente se habría llevado todos los votos electorales de este territorio.

Sin embargo, el proyecto de ley se enfrentó a la negativa de tanto demócrata como de legisladores republicanos, que tienen una fuerte mayoría de 33 asientos en la Cámara, del total de 49. El proyecto necesitaba 23 votos para su aprobación, pero en lugar de eso obtuvo tan solo ocho a favor, frente a 36 en su contra.

Some of my fellow Nebraska “Republican” lawmakers who *say* they support Winner-Take-All are mad at me for bringing it to a vote last night and calling their bluff.

You’re mad at your own reflection- don’t blame me for holding the mirror. pic.twitter.com/WHPY2nvR40

— Senator Julie Slama (@SenatorSlama) April 4, 2024