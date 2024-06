Locura trans: los médicos piden poner fin a la hormonación y mutilaciones de niños

Los profesionales de la salud han dicho basta a las prácticas médicas contra los niños promovidas por el lobby LGBT e impulsadas desde las altas esferas de los sistemas de salud y la política. Decenas de médicos y sanitarios, agrupados en el Colegio Americano de Pediatras y avalados por numerosas organizaciones profesionales, firmaron una trascendental declaración en la que piden al establishment médico que abandone su apoyo a los procedimientos de cambio de sexo para menores que sufren disforia de género.

En los últimos días, el colectivo presentó la declaración 'Médicos que protegen a los niños', en la que un centenar profesionales de la medicina y miembros de la comunidad expresan "serias preocupaciones" sobre el tratamiento de los menores que se sienten teóricamente incómodos con su sexo biológico y ante la tendencia actual de tratamientos radicales que atacan directamente a la salud física y mental de los niños, como es el caso de la hormonación o la mutilación genital.

A group of pediatricians, medical organizations, and policy organizations have signed a declaration urging a stop to the promotion of harmful interventions on children with gender dysphoria.

