Las autoridades informaron de que al menos 18 personas murieron luego de que tornados y tormentas extremas azotaron la noche del sábado y la madrugada del domingo los estados de Texas, Arkansas, Oklahoma y Kentucky, causando destrucción a su paso, según medios de comunicación como The New York Times.

Las labores de rescate y remoción de escombros continuaban y cientos de miles de personas quedaron sin electricidad después del impacto de las tormentas en parte de la región conocida como Grandes Llanuras. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) contabilizó 25 tornados el sábado.

En Texas, el sheriff del condado de Cooke, Ray Sappington, dijo el domingo en conferencia de prensa -recogida por AFP- que siete personas murieron en un área al norte de Dallas, que fue arrasada por un tornado. Esta información fue comentada horas más tarde por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

"Desafortunadamente siete personas perdieron la vida", dijo la autoridad estatal durante una conferencia de prensa en la ciudad de Valley View, en el condado de Cooke, una de las más golpeadas por las tormentas. "No tenemos reportes de personas desaparecidas pero estamos haciendo una última ronda de búsqueda para estar seguros" agregó.

Gave an update in Valley View today on Texas’ ongoing response to severe weather.

Texas is grateful for the heroic first responders and volunteers who responded to this great tragedy.

Our hearts go out to all families who lost loved ones to these devastating tornadoes. pic.twitter.com/CURkizm737

