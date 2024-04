Las tormentas se convierten en las primeras protagonistas del Masters de Augusta

Las nubes eclipsaron a las estrellas del golf reunidas para competir en el primero de los grandes de la temporada de golf. La organización del Masters de Augusta anunció que el inicio de la competición se retrasará como mínimo dos horas y media y las puertas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso como consecuencia de la previsión de fuertes tormentas y lluvias abundantes en las horas previas al torneo.

We continue to monitor the weather closely. Gate openings and tee times have been delayed until further notice. The first round will not begin before 9 a.m. https://t.co/upQzE1x4Jh

El inicio estaba previsto para las 8.00 a.m. (hora local), pero la organización anunció que no se comenzaría, al menos, las 9.00 a.m. No obstante, finalmente se arrancará a partir de las 10.30 a.m., según un comunicado oficial que la organización compartió también en sus redes sociales.

The first round will begin at 10:30 a.m. off the No. 1 tee. Updated tee times are available below.

The Honorary Starters Ceremony will begin at 10:10 a.m.

Patron gates will open at 9:30 a.m. #themasters

— The Masters (@TheMasters) April 11, 2024