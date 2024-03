Las bandas criminales chilenas aprovechan la exención de visa para operar en Estados Unidos

Una preocupante ola de robos está azotando barrios residenciales de alto poder adquisitivo en todo Estados Unidos, y todo apunta a que son perpetrados por delincuentes chilenos que abusan del Programa de Exención de Visas.

En los últimos años, varios estados del país han estado alertando sobre la actividad delictiva de pandilleros chilenos que aprovechan el hecho de que a los ciudadanos de su nacionalidad no se les requiere visa para visitar Estados Unidos durante 90 días, y explotan esta ventaja para ingresar al país norteamericano y cometer actos criminales.

“Vienen aquí por unos meses. Se dedican a esta actividad y viajan por todo el país. Si la gente es arrestada, la historia muestra que simplemente traen a más personas detrás de ellos”, denunció el teniente Bryan Brecht del Departamento de Policía de San Diego.

En La Jolla, California, donde hay mansiones y ambientes exclusivos, se han reportado al menos seis robos en los últimos dos años, sin indicios de que la situación esté mejorando, y la situación empeora en otras zonas de ese estado.

“Solo en Laguna Hills, hemos visto 84 invasiones de viviendas reportadas en los últimos seis meses por parte de estos grupos”, denunció la representante republicana de California, Young Kim en junio del año pasado.

South American Theft Groups are abusing the Visa Waiver Program & sending criminals to burglarize my constituents.

In Laguna Hills alone, we've seen 84 reported home invasions in the last six months by these groups.

I'm fighting to put an end to this & keep #CA40 safe. pic.twitter.com/l1BtmnXdO6

— Young Kim (@RepYoungKim) June 17, 2023