La violencia antisemita se acentúa en las universidades más prestigiosas del país: "No pueden garantizar la seguridad de los estudiantes judíos"

La violencia antisemita se acentúa y se extiende en algunas de las universidades Ivy League de la nación. Elie Buechler -un rabino de la Iniciativa de Aprendizaje Judío de la Unión Ortodoxa de la Universidad de Columbia- pidió a los estudiantes judíos de la institución no asistir al campus y quedarse en casa debido al riesgo que corren de ser agredidos, tras verse amenazados en las protestas antiisraelíes.

Buechler envió un mensaje a los alumnos donde declaró que las protestas violentas en la universidad "han dejado claro que la Seguridad Pública de la Universidad de Columbia y la policía de Nueva York no pueden garantizar la seguridad de los estudiantes judíos":

Me duele profundamente decir que les recomiendo encarecidamente que regresen a casa lo antes posible y permanezcan en casa hasta que la realidad dentro y alrededor del campus haya mejorado dramáticamente (...) No es nuestro trabajo como judíos garantizar nuestra propia seguridad en el campus. Nadie debería tener que soportar este nivel de odio, y mucho menos en la escuela.

Las declaraciones se producen tras conocerse que el rabino de Jabad y algunos estudiantes tuvieron a abandonar la universidad por su seguridad durante una manifestación pro-Hamas en Shabbat.

En los días de protestas, los estudiantes violentos han coreado consignas antiisraelíes, han amenazado con violencia a los alumnos judíos y les han impedido el paso a muchos de ellos a su misma institución. Algunos videos en redes sociales, muestran a los estudiantes gritando: "Nunca olviden el siete de octubre" y "eso sucederá ni una vez más, ni cinco veces más, ni diez veces más, ni cien veces más. ¡No 1.000 veces más, sino 10.000 veces!", "somos Hamás" y "no queremos sionistas aquí".

This is the scene at Columbia University right now. A literal cult is occupying the campus. Remember: We all paid their student debt.

Otras publicaciones ponen en evidencia como se sostienen carteles que dicen "Los próximos objetivos de Al-Qasam" mientras se señala a estudiantes judíos.

Los estudiantes antisemitas se habían instalado la semana pasada en más de 60 tiendas de campaña en el campus. En una redada de la Policía de Nueva York -intentando acabar con el campamento- alrededor de 108 alumnos fueron arrestados por los agentes.

Pero sin haber pasado 24 horas, docenas de estudiantes regresaron al lugar y establecieron un nuevo campamento de alrededor de unas 30 tiendas.

Columbia University is now called “The People’s University of Palestine.” Students are bringing these nuts food through the gates.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, emitió una declaración en respuesta a las protestas violentas de Columbia. Adams aseguró estar "horrorizado y disgustado por el antisemitismo que se escupe en el campus" y dijo que el departamento de policía de la ciudad tiene una "mayor presencia de agentes (...) para proteger a los estudiantes y a todos los neoyorquinos en las calles públicas cercanas".

Sin embargo, respecto a la seguridad de los estudiantes dentro del campus, el alcalde señaló: "Quiero ser muy claro: la Universidad de Columbia es una institución privada en propiedad privada, lo que significa que la policía de Nueva York no puede tener presencia en el campus a menos que lo soliciten específicamente altos funcionarios de la universidad".

Por otro lado, la gobernadora del estado de Nueva York, Katy Hochul, condenó los ataques en su cuenta de X:

La Primera Enmienda protege el derecho a protestar, pero los estudiantes también tienen derecho a aprender en un entorno libre de acoso o violencia. En Columbia o en cualquier campus, amenazar a los estudiantes judíos con violencia o glorificar el terror del 7 de octubre es antisemitismo.

The First Amendment protects the right to protest but students also have a right to learn in an environment free from harassment or violence.

At Columbia or on any campus, threatening Jewish students with violence or glorifying the terror of October 7 is antisemitism.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) April 21, 2024