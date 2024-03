La Universidad de Florida cerró su oficina de Diversidad y despidió a todos sus empleados

La Universidad de Florida cerró el lunes su oficina de diversidad, equidad e inclusión (DEI), despidiendo en el camino a todos sus empleados para ahorrarse 5 millones de dólares. La decisión responde a un cambio regulatorio de la Junta de Gobernadores de Florida, que ahora prohíbe expresamente el uso de fondos estatales para iniciativas de DEI.

La noticia fue comunicada en primer lugar por el periodista Christopher Rufo, quien compartió un correo electrónico del rector y vicepresidente senior de asuntos académicos de la universidad.

"Para cumplir con la normativa 9.016 de la Junta de Gobernadores de Florida sobre gastos prohibidos, la Universidad de Florida ha cerrado la Oficina del Director de Diversidad, ha eliminado cargos y nombramientos administrativos y ha paralizado los contratos centrados en la DEI con proveedores externos", se lee en el correo electrónico.

BREAKING: University of Florida has fired all employees related to DEI. The conservative counter-revolution has begun. pic.twitter.com/Lx0IAx0JHD

"La Oficina del Oficial Principal de Finanzas reasignará los aproximadamente 5 millones de dólares en fondos - previamente reportados a Tallahassee para gastos de DEI, incluyendo salarios y gastos - a un fondo de contratación de profesores", continúa el correo.

Según informes locales, 13 puestos de trabajo de la DEI fueron completamente eliminados, mientras que otros 15 nombramientos administrativos terminaron para miembros de la facultad.

El gobernador de Florida, un histórico crítico de todas las iniciativas relacionadas con la DEI, celebró la decisión en sus redes sociales.

"La DEI es tóxica y no tiene cabida en nuestras universidades públicas. Me alegro de que Florida haya sido el primer estado en eliminar la DEI y espero que más estados sigan su ejemplo", escribió en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter.

DEI is toxic and has no place in our public universities.

I’m glad that Florida was the first state to eliminate DEI and I hope more states follow suit. https://t.co/oThvwowKu6

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 1, 2024