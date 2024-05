La Policía de Nueva York publica nuevas fotos del atacante que estranguló y violó a una mujer entre dos carros en el Bronx

El Departamento de policía de Nueva York (NYPD) publicó imágenes -captadas por cámaras de seguridad- que muestran la cara del sospechoso de estrangular y violar a una mujer entre dos automóviles en el Bronx después de agarrarla y jalarla -por el cuello con un cinturón- y arrastrarla por la acera hasta quedar inconsciente:

Buscado por violación: El 5/01 a las 5 AM en la vecindad de East 152 Street y 3 Avenue en el Bronx, una mujer de 45 años de edad estaba caminando cuando un individuo desconocido se le acercó por detrás, envolvió un objeto alrededor de su cuello y la jaló al suelo causándole pérdida del conocimiento. A continuación, el hombre arrastró a la víctima entre dos coches y la agredió sexualmente antes de huir a pie.

Si usted tiene alguna información con respecto a este crimen DM @NYPDTips o llame al 1(800)577-TIPS. Todas las llamadas son confidenciales.

En el video del brutal ataque se ve al hombre hacer una maniobra para atrapar a la víctima (de 45 años) que iba caminando por la acera. El criminal se voltea y con un cinturón agarra por el cuello a la mujer (mientras esta iba caminando de espalda).

La víctima (ahogada con el cinturón) es arrastrada por el piso hasta llegar al medio de dos automóviles que estaban estacionados. Tras ejercer presión y seguir asfixiando a la mujer, se ve como el hombre procede a bajarse el pantalón y violarla.

