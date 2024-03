La Legislatura de Florida aprueba una nueva ley para limitar el acceso de los menores a las redes sociales

La Cámara de Representantes de Florida aprobó el pasado miércoles un nuevo proyecto de ley que prohíbe a los menores acceder a las redes sociales hasta los 14 años y que exige una autorización paterna hasta los 16. Se trata de una nueva versión de la norma que el pasado viernes vetó el gobernador del estado, Ron DeSantis.

Social media companies have made BILLIONS by trapping kids and replacing parents. States around the country are fighting to deliver a solution that balances parental and constitutional rights and, most importantly, keeps our children safe. We believe we struck that balance.

La HB3 añade la participación de los padres -algo que reclamó DeSantis- frente a la prohibición absoluta del acceso de los menores a las redes hasta los 16 años que incluía la HB1. En esta versión, se impide a los menores de 14 poder crear una cuenta en una red social, y, obliga a que los niños entre esa edad y los 16 años cuenten con autorización paterna para poder hacerlo. No obstante, añade una previsión de que el permiso de los padres no sería válido en el caso de que un tribunal dictaminara que el acceso de menores a las redes supone un perjuicio para ellos.

Otro de los aspectos que criticó DeSantis para justificar su veto fue la pérdida de anonimato de los adultos en las redes, que podía entenderse como un ataque a la libertad de expresión recogida en la Primera Enmienda. Además, los legisladores también retiraron una disposición que indicaba detalladamente cómo las plataformas debían proceder para verificar la edad real de los usuarios, dejando finalmente en manos de estas compañías elegir el procedimiento.

I have vetoed HB 1 because the Legislature is about to produce a different, superior bill.

Protecting children from harms associated with social media is important, as is supporting parents’ rights and maintaining the ability of adults to engage in anonymous speech.

I…

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 1, 2024