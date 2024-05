La Legislatura de Arizona deroga la prohibición del aborto de 1864 para volver al tope anterior de 15 semanas

La Legislatura de Arizona finalmente derogó la prohibición del aborto de 1864, la cual había sido reinstaurada a comienzos de abril por la Corte Suprema local. La no tan nueva legislación prohibía esta práctica en todos los casos, con la única excepción posible de salvar la vida de la madre "cuando sea necesario". Unos pocos republicanos se unieron a todos los demócratas en ambas cámaras para enviar la derogación al escritorio de la gobernadora Katie Hobbs, quien ya adelantó que la promulgaría.

Con el visto bueno de la Cámara de Representantes local, donde hizo falta más de un intento para lograr la media sanción, dos republicanos se unieron a todos los demócratas del Senado para finalmente aprobar la mencionada anulación. Shawnna Bolick y TJ Shope fueron los dos senadores republicanos que acompañaron a sus colegas demócratas en una votación que finalizó 16 a 14.

“Esta es una declaración clara de que la Legislatura no quiere que la prohibición territorial sea ejecutable”, expresó la senadora Priya Sundareshan (D) luego de la votación.

I’m glad to see the Senate answered my call and voted to repeal the 1864 total abortion ban. While this is essential to protecting women’s health, it is just the beginning.

I will never stop fighting for women’s reproductive freedoms.

— Governor Katie Hobbs (@GovernorHobbs) May 1, 2024