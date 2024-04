Desde cautela, celebraciones y hasta lamentos: así reaccionaron los republicanos de Arizona tras fallo que prohíbe el aborto

La Corte Suprema de Arizona sacudió al estado en la tarde del martes, cuando falló 4-2 a favor de prohibir el aborto en la gran mayoría de los casos, con la única excepción posible de salvar la vida de la madre "cuando sea necesario". Los magistrados optaron por reemplazar la prohibición estatal de 15 semanas, sancionada en 2022, reinstaurando entonces una legislación de 1864, que incluso precede la creación del Grand Canyon State.

El fallo entrará en vigor en algunas semanas e impactó también en el Partido Republicano de Arizona, generando reacciones mixtas. Mientras algunos celebraron la decisión, otros se expresaron preocupados por las consecuencias electorales que podría traer en noviembre.

Kari Lake, nominada republicana a la gobernación en 2022 y ahora favorita para competir por el asiento que Kyrsten Sinema dejará vacante en el Senado, fue una de las primeras en reaccionar y, en su caso, condenar el fallo. A través de un comunicado, señaló que la ley de 1864 está "fuera de sintonía con los arizonenses."

"Me opongo al fallo de hoy, y hago un llamamiento a (la gobernadora) Katie Hobbs y a la Legislatura estatal para que presenten una solución inmediata de sentido común que los arizonenses puedan apoyar. En última instancia, los votantes de Arizona tomarán la decisión en las urnas el próximo noviembre", sumó.

En su línea se expresó el exgobernador Doug Ducey, quien nominó a cinco de los siete jueces que actualmente integran la Corte Suprema local. El republicano defendió la legislación que firmó en 2022 y llamó a escuchar la opinión de los votantes.

"Firmé la ley de 15 semanas como gobernador porque es una política conservadora bien pensada, y un enfoque de este tema tan delicado en el que los arizonenses pueden estar de acuerdo. El fallo de hoy no es el resultado que yo hubiera preferido, y hago un llamamiento a nuestros líderes electos para que presten atención a la voluntad del pueblo y aborden esta cuestión con una política que sea viable y refleje a nuestro electorado", escribió en sus redes sociales.

El congresista Juan Ciscomani, describió la no tan nueva legislación como "arcaica" y también defendió la prohibición promulgada en 2022.

"El fallo de hoy es un desastre para las mujeres y los proveedores. En Arizona, nuestra ley de las 15 semanas protegía los derechos de las mujeres y la nueva vida. Respetaba a las mujeres y la difícil decisión de poner fin a un embarazo, una decisión que nunca experimentaré personalmente y que no pretendo comprender", sumó, también en redes sociales.

David Schweikert, quien representa el primer distrito electoral de Arizona en la Cámara Baja, aseguró que la decisión le corresponde a los votantes y no al máximo tribunal local.

"No apoyo el fallo de hoy del Tribunal Supremo de Arizona. Esta cuestión debe ser decidida por los arizonenses, no legislada desde el banquillo. Animo a la legislatura estatal a abordar esta cuestión de inmediato", indicó.

Del lado de la cautela estuvieron los líderes republicanos en la Legislatura de Arizona, quienes optaron por firmar una declaración conjunta sobre el fallo.

Sin expresar mucha opinión sobre el fallo, prometieron revisarlo y tratarlo con sus colegas para encontrar un curso de acción.

"La Corte Suprema ha tomado una decisión basada únicamente en el texto de la ley, no en una declaración política. Es importante señalar que hay al menos un periodo de espera de 60 días antes de que se produzca cualquier cambio en la ley vigente. Durante este tiempo, vamos a revisar de cerca el fallo del tribunal, hablar con nuestros miembros, y escuchar a nuestros electores para determinar el mejor curso de acción para la legislatura", firmaron Warren Petersen ( líder republicano del Senado) y Ben Toma (presidente de la Cámara de Representantes local).

Entre aquellos republicanos que celebraron la decisión del tribunal se destaca el senador estatal Anthony Kern, quien expresó lo siguiente: "Los estadounidenses no pueden esperar que nuestra nación se cure si seguimos matando a nuestros niños".

"El fallo de 4-2 de hoy de la Corte Suprema de Arizona fue el correcto, y apoyo su decisión", sumó en su cuenta de X.

