La I-95 permanecerá temporalmente cerrada en Connecticut tras un accidente con un camión que transportaba gasolina

Un devastador accidente que involucró a un camión cisterna lleno hasta el borde con gasolina y a un camión con remolque dejó una sección crucial de la Interestatal 95 en Connecticut intransitable durante los próximos días.

Según informes, el accidente ocurrió alrededor de las 5:30 am de este jueves, cerca de la salida 15 en Norwalk, específicamente en el paso elevado de Fairfield Avenue. El camión cisterna, que transportaba 8.500 galones de combustible, colisionó violentamente con el otro camión y con un vehículo de pasajeros, provocando un incendio masivo de tres alarmas.

Watch the scene from the fiery collision on I-95 at Exit 15 in this video. Despite the dramatic scene, thankfully everyone involved is safe. ➡️ Take a glimpse into the aftermath. Huge thanks to our first responders for ensuring everyone's safety. pic.twitter.com/EOIk6m9VrK — Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) May 2, 2024

Aunque el gobernador Ned Lamont aseguró que no se reportaron heridos de gravedad, el impacto del accidente es considerable. La magnitud del fuego y el daño resultante ha llevado a una movilización masiva de recursos de emergencia. Tanto la policía local como los bomberos respondieron rápidamente, junto con equipos del departamento de transporte del estado y la agencia de protección ambiental.

Earlier today, I declared a state of emergency in response to the damage that was caused to I-95 in Norwalk. This declaration will help expedite some of the resources needed for us to respond to this situation. I will continue to provide more updates as they become available. pic.twitter.com/QdvRNsQrVL — Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) May 2, 2024

Además, ambos lados de la Interestatal 95, una importante vía de la costa este, fueron cerrados y las autoridades advierten que la parte afectada permanecerá clausurada durante los próximos días.

De hecho, el gobernador anunció que será necesario demoler el paso elevado cerca de la salida 15 en Norwalk debido a los extensos daños causados por el incendio. "Se espera que esta área de la carretera permanezca cerrada al menos hasta el lunes. Evite conducir en la zona", instó a través de sus redes sociales.

Due to significant damage caused by the fire from this morning's accident, the overpass near Exit 15 on I-95 in Norwalk needs to be demolished and the road needs to be repaved. Expect this area of the highway to remain closed through at least Monday. Avoid driving in the area. — Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) May 2, 2024

El jefe de la oficina de Ingeniería y Construcción del Departamento de Transporte (DOT), Scott Hill, ya había expresado su preocupación por el estado del puente, destacando que el calor extremo del incendio podría haber comprometido la integridad estructural del mismo.

Mientras tanto, los funcionarios estatales están colaborando estrechamente con la ciudad de Norwalk para establecer desvíos de tráfico y mitigar los efectos del cierre de la carretera.