La hispana Mónica de La Cruz, representante por Texas, responderá en español al discurso de Biden en el State of the Union

La representante Mónica De la Cruz (R-TX), una congresista hispana de primer año, será la encargada de la respuesta republicana al discurso del presidente Joe Biden en el Stafe of the Union en español.

“El sueño americano ha sido una pesadilla desde 2021, con una frontera abierta, la inflación por las nubes, el fentanilo matando a nuestros hijos, y un presidente que está desconectado de la realidad”, afirmó De la Cruz en un comunicado. “Estoy orgullosa de representar a los republicanos de la Cámara mañana por la noche y entregar la respuesta en español a mis compatriotas hispanos. Entiendo su lucha. Fui enviada a Washington para ser una voz para mi comunidad, para decirle al presidente que debemos asegurar la frontera y restaurar nuestra economía que antes era fuerte”.

La congresista, quien siempre destaca que es nieta de un trabajador agrícola mexicano y que fue criada por su madre soltera en Brownsville, destacó en su cuenta personal en “X” que sus abuelos estarían orgullosos de ver hasta donde llegó en su carrera política.

I am HONORED to have been selected to deliver the State of the Union response in Spanish.

My abuelitos would be proud.

🥹🙏🏼🇺🇸

