La deriva del GOP en la Cámara continúa: el congresista Mike Gallagher anuncia su renuncia y Taylor Greene presentó una moción de destitución contra Johnson

Fue una jornada caótica para los republicanos en la Cámara de Representantes en general y para el speaker Mike Johnson en particular.

Luego de que los legisladores aprobaran un paquete de gasto de $1,2 billones para evitar in extremis el cierre del Gobierno, la congresista Marjorie Taylor Greene (R-GA) acudió a la prensa para amenazar públicamente a Johnson con una moción de censura que, según sus propias palabras, se trata “más una advertencia que una nota rosa”, pues todavía no sometió el procedimiento a votación.

Además, un aliado de Johnson, con un alto cargo en una comisión clave de la Cámara Baja, anunció su renuncia para abril, dejando aun más estrecha la mayoría republicana en el hemiciclo.

Greene dijo a los periodistas que no presentó la moción de censura como privilegiada porque no quería “arrojar a la Cámara al caos”, como sucedió cuando el expresidente del recinto, Kevin McCarthy, fue destituido por una moción del republicano Matt Gaetz. En aquella ocasión, la Cámara quedó sin un speaker por tres semanas y media.

Sin embargo, Greene de todas formas no negó que podía hacer que la moción se sometiera a votación tras el receso de dos semanas de la Cámara, dejando en claro que una parte del ala más conservadora del Partido Republicano ya tiene a Johnson en el blanco: “No estoy diciendo que no sucederá en dos semanas o que no sucederá en un mes o quién sabe cuándo. Pero estoy diciendo que el reloj ha comenzado. Es hora de que nuestra conferencia elija un nuevo speaker”.

Speaker Johnson violated our rules and forced us to vote for a bill funding open borders, abortion, and trans ideology for our kids.

Republican voters deserve a leader who will stand up, not roll over to Chuck Schumer. It's time to select a new Speaker of the House. pic.twitter.com/0tvb4X5xU2

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) March 22, 2024