La Casa Blanca rechaza la invitación para que Biden testifique sobre los negocios de su hijo Hunter

El presidente Joe Biden rechazó formalmente la invitación del presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer para testificar en una audiencia de investigación sobre los negocios de su hijo Hunter.

En un esfuerzo por indagar más en los detalles relacionados con los negocios del mandatario y de su familia, Comer invitó a testificar a Biden. Sin embargo, Richard Sauber, asesor especial del presidente, recientemente respondió en una carta rechazando la invitación.

Sauber argumentó que la “investigación para un impeachment terminó” y que la Cámara debería dejar de "perder el tiempo" y enfocarse en cuestiones que "importen al pueblo estadounidense".

El asesor especial del presidente, insistió en que Biden no ha cometido ningún acto ilícito y acusó a Comer de “vender acusaciones falsas y sin fundamento a pesar de la amplia evidencia de lo contrario”.

En respuesta al rechazo del presidente a testificar, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara emitió una declaración en su cuenta de X, criticando tanto al presidente por la falta de transparencia tanto de él como de su familia.

“La manzana no cae lejos del árbol de la familia Biden. Al igual que su hijo, Hunter Biden, el presidente Biden se niega a testificar en público sobre el corrupto tráfico de influencias de los Biden”, expuso. “Es desafortunado que el presidente Biden no esté dispuesto a responder preguntas ante el pueblo estadounidense y se niegue a responder las preguntas muy simples y directas que incluimos en la invitación”, agregó.

