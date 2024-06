La Casa Blanca asciende al funcionario que comparó a la Policía con esclavistas

Polémica después de que las organizaciones que monitorizan la contratación en la Casa Blanca alertaran del ascenso de Tyler Cherry a un puesto de responsabilidad en la comunicación de la Presidencia. Cherry, que proviene del Departamento de Interior, ganó fama después de hacer polémicos comentarios en redes sociales en contra de los republicanos, conservadores o Israel.

Entre sus declaraciones más bochornosas, Cherry comparó a las fuerzas del orden estadounidenses con esclavistas. A su vez, también se pronunció varias veces dando por serias las teorías del RussiaGate, según las cuales hubo una conexión entre la campaña de Trump y agentes rusos al servicio del Kremlin.

Cherry mantiene un perfil poco discreto en redes sociales, al contrario que la mayoría de trabajadores del Gobierno de su rango. A través de estas promueve ideas y mensajes con tono sarcástico acerca de la agenda global, el cambio climático o las desigualdades raciales.

🚨 National Fraternal Order Of Police Demands @POTUS @JoeBiden Ask For The Resignation of @Interior Official, @TylerACherry

“The repugnant, anti-police rhetoric asserted so strongly by Mr. Cherry on social media undermines the bonds between police officers and the communities… pic.twitter.com/ZrtuTnygFv

— National Fraternal Order of Police (FOP) (@GLFOP) October 12, 2023