La Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley para que el Censo sólo contabilice a los ciudadanos para el reparto de escaños y votos electorales

La mayoría republicana de la Cámara de Representantes aprobó una moción para que el reparto proporcional de escaños de cada estado en esta institución y los votos electorales se basen en las personas que tienen la ciudadanía estadunidense y no en el número total de individuos, que incluye a personas sin derecho a voto como los poseedores de la Green Card o los inmigrantes sin papeles. La iniciativa bicameral del representante Chip Roy y el senador Mike Lee salió adelante con el voto a favor de 206 legisladores conservadores pese al voto en contra de los 202 demócratas presentes.

Because America’s borders are wide open and Democrats want to turn noncitizens into voters, Congress must act to protect our federal elections.

Today, we introduced the SAVE Act to ensure that only Americans get to decide American elections.

Thank you to @RepChipRoy and… pic.twitter.com/dXANdzUuoC

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) May 8, 2024