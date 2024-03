La Cámara aprueba la Ley Laken Riley, que permitiría la detención de inmigrantes ilegales acusados de robo o hurto

La Cámara de Representantes aprobó el jueves la Ley Laken Riley, bautizada de esta manera en honor a la joven estudiante que fue asesinada por un inmigrante ilegal. El Proyecto de Ley avanzó al Senado con apoyo bipartidista y obligaría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a arrestar inmigrantes ilegales por "cualquier delito de robo, hurto o hurto en tiendas”.

La joven era cursaba sus estudios en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Augusta en su campus de Atenas, donde también está la Universidad de Georgia. Se encontraba transitado el tercer año de la carrera e incluso formaba parte de la lista de honor.

Las autoridades encontraron su cuerpo sin vida en las cercanías de un lago y sus restos fueron identificados horas después. Las autoridades identificaron a un inmigrante ilegal, José Antonio Ibarra, como posible responsable del asesinato.

170 House Democrats just voted against the Laken Riley Act, refusing to require the detention and deportation of illegal immigrants who have been caught committing a crime. Sadly, if these Democrats have their way, there will be more victims like Laken Riley. https://t.co/SWOlvwzBVv

El jefe de policía de la UGA, Jeffrey Clark, anunció el 23 de febrero el arresto de Ibarra, quien enfrenta ocho cargos en relación con el crimen perpetrado, entre ellos cargos por homicidio intencional, homicidio grave, agresión agravada, asalto con agravantes, detención ilegal, secuestro, obstaculización de una llamada al 911 y ocultamiento de la muerte de otra persona.

En este contexto, 37 demócratas se unieron a todos los republicanos de la Cámara Baja para darle media sanción a la mencionada legislación, que supondría importantes cambios en la política de detención del ICE.

Según el texto, la agencia debería arrestar a inmigrantes ilegales por "cualquier delito de robo, hurto o hurto en tiendas”.

Laken Riley was murdered in cold blood by Jose Ibarra – an illegal alien who had committed previous crimes in NY.

This NEVER should have happened & today we voted to to ensure ALL criminal illegals like Ibarra will be arrested & detained.

170 Democrats STILL voted against this. pic.twitter.com/ubtm5XYYc2

— Congressman Byron Donalds (@RepDonaldsPress) March 7, 2024