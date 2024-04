La Asamblea General de Tennessee aprueba la legislación que busca la pena de muerte para los violadores de niños

La Cámara de Representantes de Tennessee aprobó un proyecto de ley (con 77 votos a favor, 19 en contra y una abstención) que permitiría al estado buscar la pena de muerte para los condenados por violación de un niño.

La norma -aprobada previamente por el senado con 24 votos a favor y 5 en contra- fue patrocinada por el líder republicano de la mayoría de la Cámara, William Lamberth y recibió un rechazo total por parte de los legisladores demócratas, quienes argumentaron que la Asamblea General estaba aprobando una ley inconstitucional.

Huge: Tennessee has passed HB1663 to allow the death penalty for child rapists.

The vote was 77 to 19. The 19 who voted against it are ALL Democrats. You have to see the evil way Democrats opposed it.

Pro-abortion Dem. Rep. @AftynBehn called it "incompatible with the right to… pic.twitter.com/cC601boDfS

— Robby Starbuck (@robbystarbuck) April 24, 2024