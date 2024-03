Kyrsten Sinema se baja de las elecciones en Arizona y deja un mano a mano entre Kari Lake y Ruben Gallego

Kyrsten Sinema anunció que no buscará un segundo mandato en el Senado. De esta manera, la independiente dejará las elecciones en Arizona como un mano a mano entre demócratas y republicanos, lo mismo que decir Ruben Gallego y Kari Lake, los favoritos a quedarse con la nominación de sus respectivos partidos.

La senadora había abandonado el Partido Demócrata a finales del 2022, alegando que su estado necesitaba una "voz independiente". Desde entonces, si bien se había especulado con una potencial carrera a tres bandas, no había confirmado si optaría por la reelección. Incluso su campaña había recaudado unos 16 millones de dólares.

Sinema se encargó de confirmar sus intenciones el martes, a través de un video en redes sociales en el que anunciaba que no buscaría la reelección en noviembre. "Porque elijo el civismo, la comprensión, la escucha, el trabajo conjunto para conseguir cosas, dejaré el Senado a finales de este año", aseguró.

"A pesar de modernizar nuestras infraestructuras, garantizar agua limpia, ofrecer buenos empleos y comunidades más seguras, los estadounidenses siguen optando por retirarse más a sus rincones partidistas. Estas soluciones se consideran fracasos, bien porque son demasiado, bien porque no son ni de lejos suficientes. Hemos llegado a esa encrucijada, y hemos elegido la ira y la división", continuó la senadora.

Durante su carrera de casi seis años en la Cámara Alta, la moderada se opuso al liderazgo en votaciones clave como la del aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora o la ruptura del filibustero, que habría llevado el piso a 51 votos para pasar cualquier legislación en el Senado. A su vez, tiene como costumbre negociar legislaciones con sus colegas republicanos, como el intento de reforma migratoria que elaboró en su momento con Tom Tillis (R-NC).

Con Sinema fuera de la discusión, el sucesor de la independiente saldrá de Gallego y Lake, los amplios favoritos de ambos partidos a ser sus nominados.

El primero es un congresista tirado a la izquierda, al mejor estilo Elizabeth Warren. Aunque no cuenta con respaldos oficiales de parte de sus eventuales colegas, se espera que eventualmente obtenga el apoyo de la mencionada senadora, Bernie Sanders (D-VT), Jeff Merkley (D-OR) y Ed. Markey (D-MA).

