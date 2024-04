Katie Hobbs veta que las escuelas de Arizona enseñen "el impacto devastador" del comunismo

Desde que Karl Marx y Friedrich Engels desarrollasen el comunismo a través del Manifiesto comunista en el siglo XIX, el mundo ha visto cómo representantes de esta ideología -como es el caso de Mao Zedong, Vladimir Lenin, Joseph Stalin u otros más actuales como Fidel Castro o Hugo Chávez- han subyugado a sus países y a sus ciudadanos. Debido a los males que esta teoría ha causado en diferentes sociedades, el Partido Republicano de Arizona impulsó un proyecto de ley para honrar a aquellos que estuvieron y están sometidos por el comunismo. Una iniciativa que recibió la oposición de la gobernadora.

Katie Hobbs vetó una propuesta republicana impulsada por el representante Ben Toma -quien padeció la opresión comunista en Rumanía-, que iba a servir para enseñar en las clases y en los centros educativos las consecuencias negativas que acarrea el comunismo.

"Encuentro el veto de la Gobernadora Hobbs al HB 2629 tanto indefendible como personalmente ofensivo. Habiendo vivido bajo el régimen opresivo de la Rumanía comunista, conozco de primera mano el impacto devastador que estas ideologías han infligido a miles de millones de personas en todo el mundo", escribió Toma en redes sociales. "El legado del comunismo está marcado por la muerte, la opresión, las privaciones, el sufrimiento económico y la destrucción de todo lo que une a familias y comunidades. Es una historia que debe recordarse y enseñarse, no desestimarse, ignorarse o vetarse".

My statement on Gov. Hobbs vetoing my bill to require students be taught about the evils of communism:

"I find Governor Hobbs' veto of HB 2629 both indefensible and personally offensive. Having lived under the oppressive regime of communist Romania, I have firsthand knowledge of…

— Ben Toma (@RepBenToma) April 3, 2024