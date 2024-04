J.K. Rowling desafía las leyes escocesas sobre delitos de odio el mismo día en el que entran en vigor

J.K. Rowling insiste en desafiar las leyes woke. La reconocida escritora de la saga de Harry Potter volvió a criticar a las personas trans y sostuvo que no son mujeres. Rowling publicó en su cuenta de X un hilo en el que habló sobre varias personas transexuales. Además, sostuvo que se encuentra fuera de Escocia, pero que "si lo que he escrito aquí se considera un delito según los términos de la nueva ley, espero ser arrestada cuando regrese".

Los comentarios de Rowling se dieron justamente el día en el que entra en vigencia la nueva Ley de Delitos de Odio y Orden Público en Escocia. La Ley tipifica como delito incitar al odio contra características protegidas, incluidas la edad, la discapacidad, la religión, la orientación sexual y la identidad de género, según recuerda el periódico escocés The National.

"Es imposible describir o abordar con precisión la realidad de la violencia y la violencia sexual cometida contra mujeres y niñas, o abordar el ataque actual a los derechos de las mujeres y las niñas, a menos que se nos permita llamar hombre a un hombre. La libertad de expresión y de creencias llega a su fin en Escocia si la descripción precisa del sexo biológico se considera criminal", agregó Rowling en sus mensajes.

Ya el mes pasado, Rajan Barot -un abogado ex fiscal de fraude- le había advertido a la escritora sobre la entrada en vigencia de la ley por sus mensajes en contra de la comunidad LGBT. Sin embargo, Rowling dejó claro que no tiene intenciones de censurarse o retractarse por sus comentarios en el pasado. "Lo mejor es que borres los mensajes sobre India Willoughby, ya que lo más probable es que contravengan la nueva ley. ¡Comiencen a borrar!", escribió Barot en X.

Rowling contestó: "Si realmente imaginas que eliminaría publicaciones que llaman hombre a un hombre, para no ser procesada bajo esta ridícula ley, espera a la madre de todos los chistes del Día de los Inocentes".

🎉🌼🌸April Fools! 🌸🌼🎉

Only kidding. Obviously, the people mentioned in the above tweets aren't women at all, but men, every last one of them.

In passing the Scottish Hate Crime Act, Scottish lawmakers seem to have placed higher value on the feelings of men performing their…

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2024