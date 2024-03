“Inaceptable”: duras críticas a las representantes progresistas Pramila Jayapal e Ilhan Omar por realizar un viaje secreto a Cuba

Una delegación del Caucus Progresista del Congreso de los Estados Unidos visitó Cuba la semana pasada en un viaje secreto que fue confirmado este miércoles gracias a un reporte del Miami Herald.

La delegación, que contaba con una docena de personas, estuvo encabeza por las representantes progresistas Pramila Jayapal e Ilhan Omar, quienes en años anteriores mostraron su simpatía por la dictadura cubana posicionándose en contra del embargo estadounidense y en favor de la normalización de las relaciones con Washington.

Una vez el Miami Herald publicó su reportaje, un portavoz del caucus confirmó la visita a La Habana y explicó que el supuesto motivo del viaje era por “razones humanitarias”.

“Los representantes Jayapal y Omar viajaron a Cuba la semana pasada, donde se reunieron con personas de toda la sociedad civil cubana y funcionarios del gobierno para discutir los derechos humanos y la relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba”, dijo el portavoz sin dar mayores detalles.

Tanto Omar como Jayapal formaron parte de los 40 demócratas que dieron la espalda a los cubanos en julio de 2021, cuando miles de manifestantes se tomaron las calles de la isla para protestar contra el régimen comunista cubano.

Take a good look at those standing on the wrong side of history. These Members voted against a bipartisan resolution condemning the #Cuban tyranny's oppression & vowing solidarity with the brave Cuban people demanding freedom. This is a matter of basic human rights & democracy. pic.twitter.com/HzDI3bYaYn

Omar y Jayapal, junto con otros 38 colegas, en aquella ocasión votaron en contra de una resolución simbólica que apoyaba a los manifestantes pacíficos y solicitaba “la liberación inmediata de ciudadanos cubanos detenidos arbitrariamente”.

Asimismo, Jayapal ha instado a la Administración Biden a eliminar a Cuba de la lista estadounidense de países que patrocinan el terrorismo, una acción tomada bajo el gobierno de Trump.

Una vez se dio a conocer el viaje secreto, distintos legisladores y senadores republicanos cuestionaron a las dos congresistas demócratas.

“Nicholas Wu y todos los miembros de los medios de comunicación deberían referirse al Caucus Progresista por su nombre más exacto: Caucus Simpatizante Comunista del Congreso”, escribió en X (Twitter) la congresista cubanoamericana Nicole Malliotakis. “Es indignante que miembros del Congreso visiten un país que encarcela, abusa y asesina a sus ciudadanos y apoya a Irán, Rusia y la China comunista en contra de nuestros intereses”.

“Quizás sería mejor dedicar su tiempo a escuchar a los cubanos que cruzan nuestra frontera sur y arriesgan sus vidas en balsas improvisadas para descubrir por qué huyen del comunismo”, sentenció Malliotakis.

.@nicholaswu12 and all members of the media should refer to the Progressive Caucus by their more accurate name - the Congressional Communist Sympathizing Caucus.

It's outrageous that Members of Congress would visit a country that jails, abuses, and murders their citizens and… https://t.co/4gC50jVyu4

— Office of Rep. Nicole Malliotakis (@RepMalliotakis) February 27, 2024