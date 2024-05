Hillary Clinton expone el antisemitismo dentro del Partido Demócrata al cargar contra los manifestantes pro-Hamás

Hillary Clinton criticó las protestas antisemitas en las universidades. La excandidata a presidente apuntó directamente contras los estudiantes que participaron en los campamentos y destrozos a lo largo y ancho del país, lo que le valió un posterior ataque del senador Chris Van Hollen (D-MD).

En una reciente entrevista con MSNBC, Clinton puso en duda el conocimiento histórico de los manifestantes pro-Palestina a lo largo y ancho del país.

"He tenido muchas conversaciones, como usted, con muchos jóvenes durante los últimos meses. No saben mucho sobre la historia de Medio Oriente, o, francamente, sobre la historia, en muchas áreas del mundo, incluido nuestro propio país", expresó.

Hillary Clinton commented on the anti-Israel college protests on MSNBC's Morning Joe yesterday, saying, “young people... don't know very much at all about history.”

Palestinians could have had their own state for 24 years, when President Bill Clinton facilitated a two-state… pic.twitter.com/hwMztykJhO

