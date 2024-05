Harrison Butker de los Kansas Chiefs critica a Biden, asoma sus ideas católicas y provoca el rechazo de la NFL: “Sus ideas no son las de la organización”

La NFL emitió un comunicado distanciándose del reciente discurso de Harrison Butker, pateador de los Kansas City Chiefs, en el que cuestionó la postura del presidente Joe Biden sobre el aborto y compartió opiniones sobre la comunidad LGBTQ, la eutanasia y otros temas que considera que están relacionados con la "decadencia moral".

En declaraciones a la revista People, la liga aclaró que Butker habló "a título personal" durante su discurso en la ceremonia de graduación en el Benedictine College de Atchison, Kansas. Jonathan Beane, vicepresidente senior y director de diversidad e inclusión de la NFL, afirmó: “Sus puntos de vista no son los de la NFL como organización. La NFL es firme en nuestro compromiso con la inclusión, lo que sólo fortalece a nuestra liga”.

El tres veces campeón del Super Bowl denunció durante su intervención que "las malas políticas y un liderazgo deficiente han repercutido negativamente en las principales cuestiones vitales", como el aborto, la eutanasia y la maternidad subrogada.

“Nuestra propia nación está liderada por un hombre que proclama pública y orgullosamente su fe católica, pero que al mismo tiempo es lo suficientemente delirante como para hacer la señal de la cruz durante un mitin pro-aborto. Ha sido tan explícito en su apoyo al asesinato de bebés inocentes que estoy seguro de que a mucha gente le parece que se puede ser católico y proabortista. No es el único. Desde el hombre que está detrás de los cierres de covid, hasta la gente que impulsa peligrosas ideologías de género entre la juventud de Estados Unidos, todos tienen algo evidente en común: son católicos. Esto es un recordatorio importante de que ser católico por sí solo no basta”, expresó.

