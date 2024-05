Guerra contra la policía: récord de agentes tiroteados en los cuatro primeros meses de 2024

El número de agentes tiroteados en lo que va de 2024 ha establecido un nuevo récord, lo que ha llevado a la Orden Fraternal de la Policía (FOP, por sus siglas en inglés) a denunciar que existe una "guerra contra la Policía". Entre enero y abril se registraron 136 oficiales alcanzados por balas (uno cada 21 horas), de los que 20 perdieron la vida como consecuencia de sus heridas. Los sindicatos policiales siguen presionando a los congresistas para que aprueben el proyecto de ley Proteger y Servir que pretender acabar con las emboscadas a los policías (26 en los cuatro primeros meses del año).

Según el vicepresidente del FOP, Joe Gamaldi, en los últimos años se ha producido un aumento del 60% en el número de agentes tiroteados. Según la información facilitada por la organización, la diferencia entre 2023 y 2024 es apenas un 1% superior, pero supone un incremento respecto al récord anterior, establecido ese mismo año. Las cifras confirman, además, la tendencia al alza de los ataques contra los uniformados.

The War on Cops continues to rage. We at @GLFOP just released our monthly report of officers shot and the numbers are horrific.

There have been 136 Police Officers shot in 2024…

That is one officer shot every 21 hours…

We are outpacing last year’s historic numbers of 378…

