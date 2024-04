Greg Abbott arremete contra un Guardia Nacional acusado de traficar migrantes ilegales: "Es un traidor, un criminal“

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, hizo eco de la indignación pública al referirse al caso de Savion Johnson, un miembro de la Guardia Nacional de Texas acusado de contrabandear a un inmigrante ilegal. En sus declaraciones, Abbott no titubeó en catalogar las acciones de Johnson como actos de traición, subrayando la gravedad del delito.

"Considero que esta persona es un traidor, un criminal que lucha contra lo que estamos tratando de hacer en el estado de Texas", enfatizó Abbott, mientras discutía el caso durante una aparición en los medios. "Estamos utilizando nuestra Guardia Nacional para repeler y detener la inmigración ilegal. Que un miembro de la Guardia Nacional participe en la asistencia a la inmigración ilegal es reprobable ", agregó.

El gobernador también destacó las posibles consecuencias legales para Johnson, haciendo referencia a la reciente legislación que establece penas mínimas de 10 años de prisión para aquellos culpables de tráfico de inmigrantes ilegales en el estado de Texas.

“Esta persona es un traidor a la causa y la misión de la Guardia Nacional y, con suerte, será encarcelada durante más de 10 años. Pero permítanme usar esto como un mensaje de información pública. Si hay alguien que viene y trafica con inmigrantes ilegales y te atrapan, pasarás mucho tiempo tras las rejas en Texas”, afirmó.

Es importante recordar que Abbott promulgó en diciembre del año pasado el Proyecto de Ley Senatorial 4, que convierte la entrada ilegal en Texas en un delito menor estatal, como parte de los esfuerzos del estado para abordar la crisis migratoria en la frontera sur.

Savion Amari Donovan Johnson, un miembro de 26 años de la Guardia Nacional de Texas, fue arrestado el pasado domingo bajo múltiples acusaciones, incluyendo contrabando de personas, evasión del arresto y posesión ilegal de un arma.

Según un reporte de NewsNation, Johnson estaba en servicio activo cuando se aproximó a un recién establecido puesto de control de la Patrulla Fronteriza en el condado de Kinney, el cual había comenzado a operar apenas unos días antes. Sin embargo, en lugar de detenerse, Johnson giró su vehículo para evadir a las autoridades, lo que alertó a los agentes y desató una persecución. Durante el caos de la persecución, el migrante indocumentado que se presume Johnson transportaba, salió del vehículo en un intento desesperado por escapar. Sin embargo, finalmente decidió entregarse y fue puesto bajo custodia para ser procesado por la Patrulla Fronteriza.

Se cree que a Johnson le ofrecieron entre 5.000 y 6.000 dólares por contrabandear a la persona indocumentada, un acto que ha provocado indignación y fuertes críticas por parte de las autoridades.

#BREAKING A Texas National Guard soldier deployed from McAllen to Eagle pass under Operation Lonestar was busted for attempting to smuggle an illegal immigrant in a government vehicle on Sunday.

Kinney County Sheriff Brad Coe says the soldier turned around when he approached a… pic.twitter.com/HrIIqXmNTq

— Ali Bradley (@AliBradleyTV) April 3, 2024