George Santos anuncia su regreso a la política tras el discurso del Estado de la Unión de Biden

George Santos anunció el jueves que regresaría a la política. El excongresista apareció por sorpresa durante el discurso del Estado de la Unión de Biden y aseguró que volverá a presentarse a la Cámara de Representantes, esta vez por el Primer Distrito del Congreso, un escaño suburbano en Suffolk, Long Island, representado por el congresista republicano Nick LaLota:

Esta noche, he venido al discurso del Estado de la Unión (SOTU, por sus siglas en inglés) con la mente y el corazón abiertos porque creo en la gran idea que es Estados Unidos de América. Acabo de ser testigo de cómo un presidente débil y frágil daba vueltas y mentiras al pueblo estadounidense desde el interior del hemiciclo. He hecho varios sacrificios personales en nombre del servicio al pueblo estadounidense. Mi promesa es que nunca me echaré atrás por mi amor a este país.

Nueva York no ha tenido un verdadero conservador que los represente desde que dejé el cargo arbitrariamente, gracias a los RINO (Republicanos Sólo de Nombre, por sus siglas en inglés) y trajes vacíos como Nick LaLota . Él está dispuesto a arriesgar el futuro de nuestra mayoría y el futuro de este país en su propio beneficio político. Después de mucha oración y conversación con mis amigos y familia, he tomado una decisión muy importante que sacudirá las cosas. Esta noche, quiero anunciar que voy a volver a la arena de la política y desafiar a Nick para la batalla por el primer Distrito Congresional de NY. Estoy deseando debatir con él sobre los temas y sobre su débil historial como republicano. La lucha por nuestra mayoría es imperativa para la supervivencia del país. Que Dios os bendiga a todos, y ¡a las carreras!

