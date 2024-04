Florida: acusan a una mujer de 23 años por hacerse pasar por una menor de edad y abusar sexualmente de niños

La Justicia acusó a una mujer de 23 años de Florida por cometer abusos sexuales a menores y otros delitos de la misma índole mientras se hacía pasar por una niña de 14 años. La presunta delincuente, Alyssa Ann Zinger, atraía a sus víctimas a través de un perfil falso que creó en redes sociales.

El Departamento de Policía de Tampa detuvo a Zinger el jueves pasado por segunda vez en cinco meses, acusada de dos cargos de abusos deshonestos o lascivos, dos cargos de lesiones deshonestas o lascivas, posesión de pornografía infantil, transmisión de pornografía infantil a través de dispositivos electrónicos dentro del estado y ciberacoso sexual.

23-year-old Alyssa Ann Zinger hit with S£x charges for posing as a teenager to have S£x with 12-15 year old boys.

Zinger would pretend to be a homeschooled, 14-year-old girl online to meet up with young boys.

