Fallece el primer paciente en recibir un trasplante de riñón de cerdo genéticamente modificado

"El Sr. Slayman será para siempre un faro de esperanza para innumerables pacientes de trasplantes de todo el mundo". Así informó el Hospital General de Massachusetts (MGH) la muerte del primer paciente que recibió un riñón de cerdo modificado genéticamente.

Richard Slayman, de 62 años, se sometió a la pionera operación en marzo, tras ser diagnosticado con una enfermedad renal terminal. Desde el hospital informaron que "no hay indicios" que vinculen la muerte con el trasplante realizado hace dos meses.

Apenas realizada la operación, desde el hospital explicaron que el procedimiento había sido un "gran hito" en la búsqueda de caminos para reducir la escasez mundial de órganos. Citando datos de la United Network for Organ Sharing, aseguraron que más de 100.000 estadounidenses están esperando un trasplante -la mayoría, riñones-. Unos 17 de ellos mueren por día.

La esperanza es que el uso de células, tejidos u órganos de otras especies en humanos -llamado "xenotrasplante"- reduzca la lista de espera a cero.

Mass General is deeply saddened at the sudden passing of Mr. Rick Slayman. We have no indication that it was the result of his recent transplant. Mr. Slayman will forever be seen as a beacon of hope to countless transplant patients worldwide and we are deeply grateful for his… pic.twitter.com/I1dFqHZEmr

