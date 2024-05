Estas son todas las restricciones que exigió el equipo de Biden para debatir con Trump

Joe Biden y Donald Trump finalmente acordaron verse las caras en dos debates presidenciales que se llevarán adelante los próximos 27 de junio y 10 de septiembre.

Sin embargo, el acuerdo no fue sencillo, puesto que la campaña del presidente demócrata impuso varias restricciones ineludibles para aceptar debatir con su rival republicano.

Una de las grandes restricciones por parte de la campaña de Biden fue pedir la exclusión del candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. u otro aspirante a la presidencia aún más residual.

En una carta enviada a la Comisión de Debates Presidenciales (CPD), la campaña de Biden criticó duramente a la organización y dijo: “Los debates deben ser uno a uno, permitiendo a los votantes comparar a los dos únicos candidatos con alguna posibilidad estadística de prevalecer en el Colegio Electoral, y no desperdiciar el tiempo del debate en candidatos sin perspectivas de convertirse en presidente”.

Este requisito es uno de los más importantes para el presidente demócrata, ya que RFK Jr. demostró en diferentes encuestas que, a pesar de permanecer en el tercer lugar alejado de Biden y Trump, es capaz de atraer a muchos votantes demócratas a sus filas convirtiéndose en un dolor de cabeza para el actual titular.

En un mensaje en X, RFK Jr. acusó a Trump y Biden de coludirse para dejarlo afuera del debate.

“Los presidentes Trump y Biden están confabulándose para encerrar a Estados Unidos en un cara a cara que el 70 % dice que no quiere”, dijo el candidato independiente. “Al excluirme del escenario, los presidentes Biden y Trump pretenden evitar el debate sobre sus ocho años de fracaso mutuo, incluyendo déficits, guerras, cierres patronales, enfermedades crónicas e inflación”.

Presidents Trump and Biden are colluding to lock America into a head-to-head match-up that 70% say they do not want.

They are trying to exclude me from their debate because they are afraid I would win. Keeping viable candidates off the debate stage undermines democracy.…

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 15, 2024