Estados Unidos sumó 303.000 nuevos puestos de trabajo en marzo, con un fuerte incremento del sector público

Estados Unidos añadió 303.000 nuevos puestos de trabajo en marzo, según informó el viernes el Bureau of Labor Statistics (BLS), que también detalló que "la tasa de desempleo varió poco, situándose en el 3,8%".

El rubro que más creció fue la salud, que añadió 72.000 empleos. Le sigue de cerca el empleo público, con 71.000 adiciones. Aquella cifra supera con holgura el aumento medio de los últimos 12 meses: 54.000 empleos. Mientras que el Gobierno federal reclutó 9.000 funcionarios, las administraciones locales sumaron 49.000.

La construcción, por su parte, añadió 39.000 empleos, mientras que ocio y hostelería sumó 49.000. Además, el empleo "apenas varió durante el mes en otros sectores importantes como la minería, la explotación de canteras y la extracción de petróleo y gas, la industria manufacturera, el comercio al por mayor, el transporte y el almacenamiento, la información, las actividades financieras, y los servicios profesionales y empresariales."

El Gobierno celebró el aumento tanto de las nóminas como de los salarios, aunque los resultados sembraron nuevas dudas sobre los tipos de interés y la inflación.

Today’s jobs report marks another chapter in America’s comeback.

With the report of 303,000 new jobs in March, we've passed the milestone of 15 million jobs created since I took office.

That’s 15 million more people who have the dignity and respect that comes with a paycheck.

— President Biden (@POTUS) April 5, 2024