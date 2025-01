Advierten que Hamás está aprovechando el acuerdo de alto el fuego para reforzarse

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 23 de enero, 2025

El grupo terrorista Hamás se está reforzando después de que este domingo entrara en vigor el acuerdo alto el fuego entre esta organización e Israel en la Franja de Gaza, afirmó el destacado analista israelí Dr. Michael Milstein, director del Foro de Estudios Palestinos en el Centro Moshe Dayan, en el Estado judío.

En declaraciones para el periódico israelí Davar, Milstein sostuvo que a pesar de que durante la guerra, que estalló tras la brutal masacre del 7 de Octubre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron a unos 17.000 terroristas y miles más resultaron heridos y arrestados, Hamás logró mantener su poder, lo que, desde la perspectiva palestina, el grupo terrorista “está ganando la guerra” e incluso está intentando ya no sólo controlar Gaza, sino también la Ribera Occidental, donde gobierna la Autoridad Palestina liderada por el presidente Mahmud Abás.

"Los habitantes de Gaza consideran la guerra como un logro"



“Donde nosotros vemos destrucción, ellos ven victoria”, afirmó el analista israelí, quien también se desempeñó como asesor en asuntos palestinos del Coordinador de Actividades Gubernamentales en la Ribera Occidental y Gaza (COGAT, por sus siglas en inglés) entre 2015 y 2018 y como jefe del frente palestino en el Directorio de Inteligencia Militar de las FDI.

Milstein indicó que a pesar de la destrucción y de las muertes que se produjeron como consecuencia de la guerra, los palestinos no consideran que el 7 de Octubre fue un error. Y agregó que para el liderazgo palestino la masacre fue un ataque exitoso y ahora Israel está liberando terroristas encarcelados en el Estado judío.

"Los habitantes de Gaza consideran la guerra como un éxito; para ellos valió la pena", explicó Milstein. Para ellos, añadió, el hecho de que el grupo terrorista haya podido "mantener el poder en la Franja de Gaza después de 471 días es un logro increíble. Es la primera vez en 20 años que el Gobierno de Hamás se enfrenta a una verdadera prueba y ha logrado superarla".

Los gazatíes "están dispuestos a sacrificar todo para matar judíos"

Respecto de si hay palestinos en Gaza que quieran vivir en paz, indicó: "Puede que haya algunos, pero sus voces apenas se escuchan. No vemos manifestaciones contra Hamás, ni siquiera vemos intentos de oponerse a ellos. Tenemos que entender que la mayoría de los residentes de la Franja de Gaza nacieron bajo el Gobierno de Hamás”. Y agregó: “Fueron educados en la ideología de Hamás y están dispuestos a sacrificar todo para matar judíos".

El analista también manifestó que espera que Israel entienda esto y que “hayamos aprendido algo de todo este asunto”.

¿Qué sucederá después de la guerra?

En cuanto al día después de la guerra, Milstein manifestó su pesimismo respecto de que el poder sea transferido a la Autoridad Palestina en Gaza.

En este sentido, señaló: “Hamás puede aceptar la creación de comités de un tipo u otro para recibir los fondos de reconstrucción, pero no entregará sus armas y con ellas la calle".

Respecto de estos comités, sostuvo que “sólo serán para la fachada. En la práctica, quien controla Gaza y quien controlará Gaza es Hamás”.

Hamás usa el alto el fuego para reforzarse

En cuanto al acuerdo de alto el fuego, Milstein indicó que le sirve a Hamás para “reconstruir su fuerza militar, nombrar comandantes, reorganizar sus fuerzas y rehabilitar la infraestructura terrorista. Harán esto lo más rápido posible y se prepararán inmediatamente para la posibilidad de romper el alto el fuego, con el objetivo de mantener el control de la situación, siendo ellos quienes determinen su duración".

El analista opinó además sobre lo que debería hacer Israel en el marco del alto el fuego. “Es necesario sentarse de manera organizada y preparar un plan tanto para la Franja de Gaza como para la Ribera Occidental, sin fantasías ni ilusiones. No habrá una primavera palestina que reemplace el Gobierno por nosotros. La Autoridad Palestina no es capaz de gobernar Yenín, así que ciertamente no podrá gobernar Gaza".

Israel debe "llevar a cabo un proceso de desnazificación" en Gaza

"Israel necesita ser mucho más agresiva. ¿Queremos llevar a cabo un proceso de desnazificación? Eso requiere una ocupación total del territorio e incluso su posible destrucción. En Europa, la desnazificación sólo se llevó a cabo después de arrasar las ciudades de Japón y Alemania y llevar a esos países a una rendición total. No se puede hacer de otra manera", expresó el analista.

"Ocupación significa que Israel asumirá la responsabilidad de la población y no la trasladará de un lugar a otro constantemente. Habrá un costo muy alto, pero no hay una solución fácil aquí", concluyó Milstein.